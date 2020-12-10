Еще один симптом раннего проявления COVID-19: ученые провели исследование

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Любовь Блажко
Специалисты из Университета Англия Раскин (ARU) провели научное исследование, в ходе которого им удалось выяснить еще один ранний симптом COVID-19. Так, они заявили, что воспаленные глаза могут свидетельствовать о коронавирусе.
Глаза. Фото: unsplash
Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании BMJ Open Ophthalmology. Сообщается, что ученые опросили 83 пациента, у которых подтвердился коронавирус, составив таким образом список ранних симптомов.
81% участников эксперимента жаловались на то, что на протяжении двух первых недель у них были проблемы с глазами. У 18 % была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% – зуд в глазах, а у 16% – боль в глазах.
Несмотря на это, никто из пациентов не жаловался на слизистые выделения или резь в глазах, которые являются характерными для бактериальных заболеваний.
Специалисты подытожили, что необходимо научиться четко определять разницу между конъюнктивитом и коронавирусной инфекцией. А боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.
Они добавили, что данное открытие является очень важным, поскольку позволит лучше изучить инфекцию и найти еще один возможный способ ее проникновения в организм человека.
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