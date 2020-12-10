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Главная Новости Здоровье наше тело Еще один симптом раннего проявления COVID-19: ученые провели исследование
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Еще один симптом раннего проявления COVID-19: ученые провели исследование

Новый симптом коронавируса связан с глазами

сегодня, 16:11
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Университета Англия Раскин (ARU) провели научное исследование, в ходе которого им удалось выяснить еще один ранний симптом COVID-19. Так, они заявили, что воспаленные глаза могут свидетельствовать о коронавирусе. 

Еще один симптом раннего проявления COVID-19: ученые провели исследование

Глаза. Фото: unsplash

Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании BMJ Open Ophthalmology. Сообщается, что ученые опросили 83 пациента, у которых подтвердился коронавирус, составив таким образом список ранних симптомов. 

81% участников эксперимента жаловались на то, что на протяжении двух первых недель у них были проблемы с глазами. У 18 % была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% – зуд в глазах, а у 16% – боль в глазах.

Несмотря на это, никто из пациентов не жаловался на слизистые выделения или резь в глазах, которые являются характерными для бактериальных заболеваний. 

Специалисты подытожили, что необходимо научиться четко определять разницу между конъюнктивитом и коронавирусной инфекцией. А боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.

Они добавили, что данное открытие является очень важным, поскольку позволит лучше изучить инфекцию и найти еще один возможный способ ее проникновения в организм человека. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, облегчают ли противовоспалительные средства COVID-19. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поделился, действительно ли противовоспалительные препараты способны повлиять на COVID-19. Так, по его словам, такие лекарства и правда могут облегчить симптомы коронавируса, но на сам ход болезни никак не повлияют. 
Он добавил, что когда человек принимает противовоспалительные препараты на постоянной основе, то у него гораздо меньше шансов болеть с высокой температурой. Получается, что по ощущениям болезнь переносится легче, но на самой тяжести заболевания это никак не отражается. 


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Источник: https://bmjophth.bmj.com/content/5/1/e000632
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