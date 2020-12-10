Еще один симптом раннего проявления COVID-19: ученые провели исследование

Специалисты из Университета Англия Раскин (ARU) провели научное исследование, в ходе которого им удалось выяснить еще один ранний симптом COVID-19. Так, они заявили, что воспаленные глаза могут свидетельствовать о коронавирусе.

Глаза. Фото: unsplash

Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании BMJ Open Ophthalmology. Сообщается, что ученые опросили 83 пациента, у которых подтвердился коронавирус, составив таким образом список ранних симптомов.

81% участников эксперимента жаловались на то, что на протяжении двух первых недель у них были проблемы с глазами. У 18 % была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% – зуд в глазах, а у 16% – боль в глазах.

Несмотря на это, никто из пациентов не жаловался на слизистые выделения или резь в глазах, которые являются характерными для бактериальных заболеваний.

Специалисты подытожили, что необходимо научиться четко определять разницу между конъюнктивитом и коронавирусной инфекцией. А боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.

Они добавили, что данное открытие является очень важным, поскольку позволит лучше изучить инфекцию и найти еще один возможный способ ее проникновения в организм человека.

поделился, действительно ли противовоспалительные препараты способны повлиять на COVID-19. Так, по его словам, такие лекарства и правда могут облегчить симптомы коронавируса, но на сам ход болезни никак не повлияют. Ранее издание "Комментарии" сообщало, облегчают ли противовоспалительные средства COVID-19. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский

Он добавил, что когда человек принимает противовоспалительные препараты на постоянной основе, то у него гораздо меньше шансов болеть с высокой температурой. Получается, что по ощущениям болезнь переносится легче, но на самой тяжести заболевания это никак не отражается.

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