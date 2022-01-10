Эксперты назвали недорогой способ укрепить иммунитет

В зимний период нужно позаботиться о своей иммунной системе, особенно на фоне распространения коронавирусной инфекции. А сделать это можно с помощью недорогого, но эффективного средства.

Как укрепить иммунитет (фото из открытых источников)

Специалисты рассказали о прополисе, на основе которого делаются различные настойки и другие средства для внутреннего и наружного применения. Как оказалось, пчелиный прополис содержит более 200 соединений и 16 классов органических компонентов, среди которых природные антибиотики, дубильные вещества, различные минералы и смолы.

Прополис применяют во многих случаях, но особенно ценен он для поднятия и укрепления иммунитета. Как сделать из него полезный напиток?

Для этого потребуется пол-литра молока и 2 столовые ложки прополиса. Полученную смесь нужно варить на водяной бане 15-20 минут, периодически помешивая. Затем отставить в сторону и немного подождать, пока на поверхности не появится пленка из воска. Ее нужно снять, а смесь процедить в чистую тару. Принимать 5 дней по 1 столовой ложке перед едой, повторять курс через каждые 3 недели.

Важно: перед первым применением необходимо провести пробу на возможные аллергические реакции.

Курсовое применение прополисного молока пробуждает внутренние резервы организма, что намного полезнее химических препаратов. А отлаженная иммунная система будет успешно бороться с вредными вирусами и микроорганизмами.

Напомним, врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала о пяти продуктах, помогающих укрепить иммунную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите быстро укрепить свою иммунную систему и замедлить процессы старения, тогда пейте эхинацею. В чем ее польза?

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