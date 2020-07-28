Эксперты назвали еще один признак диабета второго типа

canva.com

Согласно данным Всемирной организации здоровья, в мире диабетом болеют более 420 миллионов людей. При этом, многие не подозревают о своем заболевании. Эксперты обнаружили еще один неожиданный признак диабета второго типа, который упускается из виду. Об этом сообщает издание Express.

Итак, помимо классических признаков заболевания: усталости, учащенного мочеиспускания, чрезмерной жажды, онемении конечность, медики выделили еще и беспричинную потерю веса. Больные диабетом люди могут похудеть, даже несмотря на то, что чувствуют себя обычно голодными и начинают есть чаще.

"Когда у людей диабет, недостаточный уровень инсулина не позволяет клеткам организма поглощать глюкозу из крови и превращаться в энергию", - говорит старший фармацевт Pharmacy2U Фил Дэй.

Врачи объясняют, что, не имея доступа к достаточному количеству сахара из-за нарушенного производства инсулина, организм диабетиков ищет энергию в других источниках. Он начинает сжигать жир и мышцы, и способствует потере веса.

Известно, что диабет способен развиваться в организме незамеченным длительное время, и последствия этого могут быть очень опасными, угрожающими жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки способствуют развитию диабета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!