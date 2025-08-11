logo

BTC/USD

120449

ETH/USD

4185.16

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Эксперт по сну рассказал, как узнать, когда нужно менять подушку: простой тест
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт по сну рассказал, как узнать, когда нужно менять подушку: простой тест

Когда нужно менять подушку: простой тест

11 августа 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Постель – важный элемент постельного белья, от которого зависит качество сна. Неправильно подобранная или подушка, которая уже не выполняет свои функции, может повредить нормальному отдыху, а утром вместо энергии будете чувствовать усталость.

Эксперт по сну рассказал, как узнать, когда нужно менять подушку: простой тест

Подушка. Иллюстративное фото

Эксперт по сну Мартин Сили рассказал, что существует простой тест, который поможет узнать, когда нужно заменить подушку, пишет издание Daily Mail. По его словам, подушку нужно менять каждые 2 года. А чтобы проверить, нужно ли уже менять подушку, стоит сделать простой тест:

"Сложите подушку пополам и выжмите из нее воздух — затем отпустите ее. Если подушка вернется в свою начальную форму, то в ней достаточно наполнителя, чтобы поддержать вашу шею и голову", — рассказал эксперт.

По его словам, среди распространенных признаков того, что подушку нужно заменить, то, что нужно некоторое время, чтобы заснуть ночью, поскольку подушка неудобна. Также человек может проснуться с головной болью или напряжением в мышцах шеи. Это сигнализирует об отсутствии опоры для головы – поэтому самое время заменить подушку.

Заменить нужно и повисшую подушку или с комочками в наполнителе.

Специалист по сну Карл Волш, как пишет издание, объяснил необходимость смены подушки тем, что с годами на подушках накапливаются отмершие клетки кожи, пыль и жиры из волос и кожи, а также жидкости и пятна. По его словам, покупать новую подушку нужно раз на 1-2 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие три токсичных вещи нужно убрать из спальни. Эксперты указали, что это освежитель воздуха, старые подушки и матрас.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10551451/How-really-replace-pillow.html
Теги:

Новости

Все новости