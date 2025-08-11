Эксперт по сну рассказал, как узнать, когда нужно менять подушку: простой тест

Постель – важный элемент постельного белья, от которого зависит качество сна. Неправильно подобранная или подушка, которая уже не выполняет свои функции, может повредить нормальному отдыху, а утром вместо энергии будете чувствовать усталость.

Подушка. Иллюстративное фото

Эксперт по сну Мартин Сили рассказал, что существует простой тест, который поможет узнать, когда нужно заменить подушку, пишет издание Daily Mail. По его словам, подушку нужно менять каждые 2 года. А чтобы проверить, нужно ли уже менять подушку, стоит сделать простой тест:

"Сложите подушку пополам и выжмите из нее воздух — затем отпустите ее. Если подушка вернется в свою начальную форму, то в ней достаточно наполнителя, чтобы поддержать вашу шею и голову", — рассказал эксперт.

По его словам, среди распространенных признаков того, что подушку нужно заменить, то, что нужно некоторое время, чтобы заснуть ночью, поскольку подушка неудобна. Также человек может проснуться с головной болью или напряжением в мышцах шеи. Это сигнализирует об отсутствии опоры для головы – поэтому самое время заменить подушку.

Заменить нужно и повисшую подушку или с комочками в наполнителе.

Специалист по сну Карл Волш, как пишет издание, объяснил необходимость смены подушки тем, что с годами на подушках накапливаются отмершие клетки кожи, пыль и жиры из волос и кожи, а также жидкости и пятна. По его словам, покупать новую подушку нужно раз на 1-2 года.

