"Эффект Пиноккио" и еще 4 важных факта о температуре тела

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Светлана Шкурупий
Температуру тела человека вполне обоснованно можно назвать одним
из основных показателей здоровья. Ее, в первую очередь, измеряют врачи, когда
человек жалуется на ухудшение самочувствия. Что важно знать о температуре тела?
Что нужно знать о температуре тела (фото из открытых источников)
Специалисты говорят, что повышенная температура может
свидетельствовать о наличии инфекции в организме, но ее изменить и могут и
другие факторы, например, еда, физические нагрузки и даже возраст.
Нормальная
температура тела
Нормальной
считается температура тела в диапазоне 36,1 — 37,2 градуса, а не 36,6 как
считают многие. Этот показатель может меняться на протяжение дня. Эксперты
говорят, что маленькие дети, например, имеют более высокую температуру, чем
взрослые и дети более старшего возраста, потому что у них активнее происходят
метаболические процессы.
Температура помогает
победить инфекцию
Многие
переживают из-за того, что температура тела повышается, но на самом деле, она
может быть полезна. Ее не стоит сбивать сразу, потому что она играет важную
роль в борьбе с инфекциями. Особенно нельзя самостоятельно назначать себе
антибиотики, чтобы ее нормализовать.
Чем человек старше,
тем температура ниже
Исследователи
говорят, что с годами средняя температура человеческого тела способна снижаться.
Эксперимент показал, что у людей в возрасте от 65 до 85 лет этот показатель
может быть 34-35 градусов.
У мужчин и женщин
разная температура тела
Американские
специалисты выяснили, что температура тела у женщин в среднем чуть выше, чем у
мужчин. Но вот руки, наоборот, холоднее.
Ложь может вызвать
изменение температуры тела
Испанские
ученые нашли феномен, который назвали "Эффектом Пиноккио". Его суть
состоит в том, что, когда человек врет о своих чувствах, кожа вокруг его носа
понижается, а в районе лба — повышается.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что опасно делать при высокой температуре.
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