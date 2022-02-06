"Эффект Пиноккио" и еще 4 важных факта о температуре тела

Температуру тела человека вполне обоснованно можно назвать одним из основных показателей здоровья. Ее, в первую очередь, измеряют врачи, когда человек жалуется на ухудшение самочувствия. Что важно знать о температуре тела?

Что нужно знать о температуре тела (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что повышенная температура может свидетельствовать о наличии инфекции в организме, но ее изменить и могут и другие факторы, например, еда, физические нагрузки и даже возраст.

Нормальная температура тела

Нормальной считается температура тела в диапазоне 36,1 — 37,2 градуса, а не 36,6 как считают многие. Этот показатель может меняться на протяжение дня. Эксперты говорят, что маленькие дети, например, имеют более высокую температуру, чем взрослые и дети более старшего возраста, потому что у них активнее происходят метаболические процессы.

Температура помогает победить инфекцию

Многие переживают из-за того, что температура тела повышается, но на самом деле, она может быть полезна. Ее не стоит сбивать сразу, потому что она играет важную роль в борьбе с инфекциями. Особенно нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики, чтобы ее нормализовать.

Чем человек старше, тем температура ниже

Исследователи говорят, что с годами средняя температура человеческого тела способна снижаться. Эксперимент показал, что у людей в возрасте от 65 до 85 лет этот показатель может быть 34-35 градусов.

У мужчин и женщин разная температура тела

Американские специалисты выяснили, что температура тела у женщин в среднем чуть выше, чем у мужчин. Но вот руки, наоборот, холоднее.

Ложь может вызвать изменение температуры тела

Испанские ученые нашли феномен, который назвали "Эффектом Пиноккио". Его суть состоит в том, что, когда человек врет о своих чувствах, кожа вокруг его носа понижается, а в районе лба — повышается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опасно делать при высокой температуре.

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