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Главная Новости Здоровье наше тело Домашние питомцы позитивно влияют на здоровье человека: научное исследование
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Домашние питомцы позитивно влияют на здоровье человека: научное исследование

Они делают нас счастливее, оберегая от стрессов

сегодня, 13:46
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Европы выяснили тот факт, что наличие домашних животных в доме позитивно влияет на здоровье их хозяев. Проведенное исследование, которое было опубликовано в издании Psychology Today, показало, что люди живут дольше и у них иммунитет к микробной среде становится значительно сильнее.

Домашние питомцы позитивно влияют на здоровье человека: научное исследование

Домашние питомцы. Фото: unsplash

Питомцы положительно влияют на весь организм человека, защищая от стресса и волнения. Наверное, именно поэтому у 65 процентов американцев в доме есть кошки или собаки. Они помогают почувствовать себя лучше: проводя время с животными, человек получает позитивные эмоции и становится счастливее. Все это способно улучшить ментальное здоровье, избавить от различных психических расстройств. 

Чтобы установить такую взаимосвязь, ученые опросили больше 3 миллионов владельцев домашних животных. И оказалось, что у 74-х процентов заметно повысилось настроение, а нервная система стала менее расшатанной. Также проживание с животным на одной территории снижает риск развития аллергических заболеваний. 

Когда хозяин гладит любимого питомца, то уровень иммунных антител IgA значительно повышается. А еще домашнее животное защищает от появления экземы, рассказывают эксперты. 


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