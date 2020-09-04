Как снять стресс: необычные методы, которыми пользуются в мире

Стрессы сопровождают нас повсюду. Если раньше для снятия стресса достаточно было принять душ или выпить виски, то сейчас возможности значительно расширились. "24 канал" со ссылкой на портал "Men 24" рассказывает о крутых способах, которые однозначно помогут обуздать неприятные эмоции.

1. Пивные ванны

Фото: Телеграф

Этот вариант снятия стресса используется в Чехии. Дубовую бочку наполовину наполняют минеральной водой, а другую половину - суслом пивных дрожжей. Именно они содержат те особые вещества, которые положительно влияют не только на кожу, но и успокаивают нервы. Правда, купаться в такой ванной можно не более 20 минут.

2. Массаж змеями

Этот метод используется в Израиле. Отмечается, что эта процедура призвана снять не только стресс, но и усталость. Рекомендуется в этом деле довериться профессионалам, так как отклонения от правил может стоить жизни. Для проведения массажа на человека кладут от четырех до шести пресмыкающихся, которые в течение нескольких минут избавят не только от негативных эмоций, а помогут улучшить кровообращение и расслабиться.

3. "Виртуальная" жилетка

Выражение "выплакаться в жилетку" прекрасно используют в Китае. И напоминает он секс по телефону. В этом случае ты по телефону делишься своими проблемами и получаешь дельный совет, который может даже изменить твою жизнь. Выполняют роль "жилетки" специалисты, а стоит эта услуга дешевле, чем традиционный визит к психотерапевту.

4. Покричать на бармена

Испанцы решили, что бармен может не только поддержать компанию, когда хочется выпить, а не с кем. Он может стать своеобразным щитом, который возьмет на себя все твои проблемы и заботы. Так, в Испании открыли бар, в котором нужно как можно мощнее обругать бармена. Чем вкуснее ты это сделаешь, тем круче напиток он тебе сделает. Такой вариант позволит не только снять стресс, но и изрядно так потренировать свою фантазию. Правда, для максимального эффекта нужно будет предварительно выучить испанский язык!

5. Обертывание икрой

Если вы тоже думали, что черная икра создана для того, чтобы быть украшением новогоднего праздничного стола, то у итальянцев на это другое мнение. Они придумали икорное обертывание. Причем сама процедура позволяет не только снять стресс, но и изрядно оздоровиться. Но есть одно существенное "но": такое удовольствие сильно ударит по вашему семейному бюджету.

6. Баня по-мексикански

Мексика известна не только текилой, но и кактусами. Сама процедура - безумная смесь массажа, аккупунктуры и традиционного избиения веником по спине. Для снятия стресса длинные листья кактуса нарезают, большинство колючек убирают, чтобы не нанести вред. Листья кактуса нагреваются, после чего пациента бьют по спине. Говорят, что такой вариант мгновенно снимает стресс. Не стоит обходить вниманием и необычные ощущения. Но рекомендуется не пытаться воспроизвести это в домашних условиях.

Ранее "Комментарии" писали о мифах и реальности семейной жизни после 50 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!