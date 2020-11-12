Для чего организму человека нужна икота, зевота и гусиная кожа

Что прячется за привычными реакциями организма.

Фото: alev.biz

Многие не знают, с чем связаны привычные реакции организма как "мурашки по коже" или урчание в животе. Научные объяснения изложены ниже.



"Мурашки по коже"

Ощущения "гусиной коже" или "мурашек" появляется, когда человек чувствует холод или испытывает сильные эмоции. Пупырышки на коже образуются за счет сокращения мышц у основания волосков, которые поднимаются.

"Мурашки" признак того, что тело старается сохранить тепло в организме. Появление "гусиной кожи" на эмоциональную реакцию, полезнее для животных, чем для человека. Когда волоски распрямляются, животные выглядят крупнее и отпугивает других хищников.

Отрыжка

Отрыжка – это совершенно естественный физиологический процесс, а не плохой тон. При приеме пищи человек заглатывает воздух и в результате происходит вздутия желудка. Организму приходится его выпускать таким образом.

Икота

Это непроизвольные сокращения диафрагмы, которые имитируют фиксированный вдох, однако внезапное закрытие дыхательных путей надгортанником перекрывает поток воздуха. Характерный звук, при котором сопровождается икота, это следствие резкого закрывания голосовой щели. В большинстве случаев икота проходит при расслаблении диафрагмы.

Зевота

Зевота позволяет получить сильный приток воздуха. Вокруг этого явления существует несколько теорий. Первая – так охлаждается наш мозг, путем выведения "горячей" крови из мозга и введения "более холодной" крови из легких. Вторая – это эффект подражания людей друг за другом.

Зевота считается признаком усталости.

Урчание в животе

Часто живот издает звуки в неудобное время. Но это естественный процесс, который возникает из-за мышечного сокращения стенки кишечника при движении пищи и воздуха. Стенки сжимаются, чтобы смешать пищу, протолкнуть ее через кишечник и помочь пищеварению.

Урчания ассоциируют с чувством голода, ведь тогда живот "жалуется" громче всего.





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