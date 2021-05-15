Диетологи назвали самый худший продукт для перекуса

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Ольга Чародий
Многие люди любят устраивать перекусы и как выяснили
исследователи, женщины делают это гораздо чаще, чем мужчины. И для утоления
голода они используют сладкие или соленые продукты.
Продукт для перекуса (фото из открытых источников)
Диетологи выяснили, что наиболее вредными для перекуса
являются картофельные чипсы, в составе которых много химии. Мало того, что они
вызывают привыкание, так еще и негативно влияют на работу всего организма, в
том числе желудочно-кишечного тракта, пишет eatthis.
Если этот продукт использовать как перекус регулярно, тогда
повышается риск развития множества заболеваний, в том числе диабета, онкологии
и гипертонии. Картофельные чипсы давно занимают лидирующие позиции в рейтингах
вредной для организма пищи. В них содержится много химических добавок:
ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей и т.д.
Врачи рекомендуют использовать для перекуса продукты, содержащие большое количество клетчатки. Как ни странно, но очень хороший вариант перекуса на работе это зеленый чай с медом. Это и полезно, и бодрит, и утолит на некоторое время голод. Если вы знаете, что какой-то длительный промежуток времени у вас не получится поесть, съешьте сухофрукты с орехами. Это и калорийно, и хороший источник ненасыщенных жирных кислот.
Как сообщали ранее здоровое питание меняет к лучшему нашу внешность, самочувствие, настроение, заряжает энергией, поэтому добавляйте в рацион правильные продукты, в частности, пищевые добавки. Эксперты назвали лучшие из них, которые помогают бороться со старением. Куркумин Это липофильный пигмент с высокой ценностью для здоровья человека.
Куркумин стал одной из самых популярных пищевых добавок в мире и особенно ценится за свое омолаживающее действие. Он содержится в куркуме, поэтому диетологи рекомендуют почаще добавлять эту специю в свой рацион.
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