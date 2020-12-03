Диетолог рассказал о признаках повышенного холестерина

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Ольга Чародий
Холодные ноги – признак повышенного холестерина. Такое открытие сделал Диетолог Хелен Бонд, когда во время карантина, частота жалоб на холодные ноги повысилась. По словам медика, это связано с изменением привычного уровня жизни и снижением уровня подвижности. К этому добавляются более частые перекусы, как следствие – повышение уровня холестерина.
Фото из открытых источников
Симптом холодных ног – довольно опасное состояние — в конечности может поступать меньше крови, что приводит к заболеванию периферических артерий – в таком случае замедляется или вовсе блокируется их приток, что может приводить к развитию заболеваний сердца и даже инсульту.
Диетолог Бонд настоятельно рекомендует пациентам, которые часто замечают у себя холодные конечности, пройти медицинское обследование, чтобы исключить проблемы в сердечно-сосудистой системе.
Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, чтоквалифицированный диетолог Алена Коготкова на своей странице в социальных сетях опубликовала список продуктов, которые принято считать здоровыми и полезными. Однако есть среди них те, которые совсем не являются низкокалорийными, поэтому порции желательно сократить. Конечно же, это касается только тех людей, которые хотят похудеть.
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