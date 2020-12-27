Действенные способы победить одышку дома

Справиться с одышкой можно в домашних условиях с помощью подручных средств.

ФОТО: rg.ru

Вам поможет: — Глубокое дыхание. Лежа медленно вдыхайте через нос 5–10 мин.

- Дыхание со сжатыми губами: аккуратно выдохнуть через сжатые губы на четыре счета продолжать в течение 10 мин.

- Поиск удобного положения. Цель — снизить давление на дыхательные

- Портативный вентилятор. Использование переносного вентилятора для движения воздуха может уменьшить выраженность одышки.

- Паровые ингаляции. Они увлажнят дыхательные пути и повысят их проходимость

- Черный кофе. Кофеин может уменьшить выраженность усталости в мышцах, в том числе диафрагмы.

- Свежий имбирь. Употребление свежего имбиря или чая с ним может помочь уменьшить одышку, вызванную респираторной инфекцией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кефир содержит аминокислоту триптофан, которая является источником гормона радости — серотонина. Когда мы пьем кефир, у нас в организме лучше синтезируются гормоны радости, что, в свою очередь, помогает бороться с депрессией. Важно помнить, ЧТО КЕФИР — расслабляющий нервную систему напиток, поэтому не рекомендуется употреблять его в периоды повышенной концентрации (экзамены, деловые переговоры и т. д.) Рекомендуется также пить кефир людям, которые имеют: Дисбактериоз кишечника • Заболевания печени • Сахарный диабет • Аутоиммунные и аллергические заболевания • Гастрит с пониженной кислотностью (3 раза в день перед едой, по ½ стакана). Психолог Алла Чесалова поделилась, почему возникает осенняя хандра и как с ней справиться. "С приходом холодов у людей обостряются хронические недуги, плюс, из-за дефицита солнца слабеет иммунитет, поэтому организм подвергается инфекционным угрозам.



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