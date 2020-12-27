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Действенные способы победить одышку дома

Одышка, или диспноэ — это нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся ощущением нехватки воздуха. Причин развития диспноэ может быть множество, начиная от чрезмерной физической нагрузки или эмоционального напряжения и заканчивая тяжелыми заболеваниями

сегодня, 19:35
Автор:

Ольга Чародий

Справиться с одышкой можно в домашних условиях с помощью подручных средств.

Действенные способы победить одышку дома

ФОТО: rg.ru

 Вам поможет: — Глубокое дыхание. Лежа медленно вдыхайте через нос 5–10 мин.

- Дыхание со сжатыми губами: аккуратно выдохнуть через сжатые губы на четыре счета продолжать в течение 10 мин.

- Поиск удобного положения. Цель — снизить давление на дыхательные

- Портативный вентилятор. Использование переносного вентилятора для движения воздуха может уменьшить выраженность одышки.

- Паровые ингаляции. Они увлажнят дыхательные пути и повысят их проходимость

- Черный кофе. Кофеин может уменьшить выраженность усталости в мышцах, в том числе диафрагмы.

- Свежий имбирь. Употребление свежего имбиря или чая с ним может помочь уменьшить одышку, вызванную респираторной инфекцией.

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Источник: rg.ru
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