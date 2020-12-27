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Главная Новости Здоровье наше тело Кефир помогает бороться с депрессией
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Кефир помогает бороться с депрессией

Ученые обнаружили, что в этих кисломолочных продуктах содержится особая бактерия – lactobacillus rhamnoses JB-1, обладающая успокоительными свойствами. Руководитель исследований, профессор Джон Криан, утверждает, что кисломолочные продукты – в частности, кефир и йогурты, повышают настроение

сегодня, 05:10
Автор:

Ольга Чародий

Кефир содержит аминокислоту триптофан, которая является источником гормона радости — серотонина. Когда мы пьем кефир, у нас в организме лучше синтезируются гормоны радости, что, в свою очередь, помогает бороться с депрессией. Важно помнить, ЧТО КЕФИР — расслабляющий нервную систему напиток, поэтому не рекомендуется употреблять его в периоды повышенной концентрации (экзамены, деловые переговоры и т. д.) Рекомендуется также пить кефир людям, которые имеют:

Кефир помогает бороться с депрессией

ФОТО: retail.ru

 • Дисбактериоз кишечника

• Заболевания печени

• Сахарный диабет

• Аутоиммунные и аллергические заболевания

• Гастрит с пониженной кислотностью (3 раза в день перед едой, по ½ стакана).

• Запоры (свежий кефир). Для взрослого человека оптимальная норма потребления кефира — не более 200-400 мл в сутки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приход осени у многих ассоциируется с осенней депрессией или плохим настроением. Психолог Алла Чесалова поделилась, почему возникает осенняя хандра и как с ней справиться. "С приходом холодов у людей обостряются хронические недуги, плюс, из-за дефицита солнца слабеет иммунитет, поэтому организм подвергается инфекционным угрозам. Сказывается и психологический фактор — в частности, снижение бодрости духа, появление мрачных мыслей и тоски", — рассказывает специалист.  Также эксперт отметила, что причина осенней хандры может скрываться в огромном нежелании человека снова настраиваться на рабочий режим после летнего отдыха. Но в такой ситуации вряд ли может возникнуть тяжелая депрессия, говорит Чесалова.  Другая причина может быть в том, что у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Потому как даже элементарное отсутствие регулярных физических нагрузок влияет на наше психическое состояние. 


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Источник: https://www.retail.ru/
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