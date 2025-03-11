Дело не только в еде: пять причин увеличения веса

Увеличение массы тела связано не только с нездоровым питанием или малой физической активностью. Существуют менее очевидные факторы, которые могут влиять на ваши цифры на весах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт "Eating well".

Увеличения веса. Фото из открытых источников

Отмечается, что менструация часто приводит к вздутию, задержке воды и временному увеличению веса.

В это время лучше сосредоточиться на уходе за своим телом. Ешьте клетчатку и электролиты, чтобы помочь организму.

К тому же некоторые лекарства, в частности антидепрессанты, кортикостероиды, противозачаточные средства могут иметь побочный эффект в виде набора веса.

Если вы регулярно потребляете много соли, это может быстро повлиять на ваш вес. Употребление соленой пищи вызывает задержку воды. Это также может вызвать отечность и запор.

Регулярные физические упражнения являются научно обоснованным методом похудения, но это вовсе не означает, что вес упадет. В зависимости от типа тренировок, которые вы выполняете, вы все равно можете терять вес, одновременно наращивая мышцы.

Когда вы испытываете стресс, организм выделяет кортизол, который стимулирует аппетит и накопление жира в области живота. Кроме того, во время стресса люди часто тянутся к нездоровой пище, которая содержит много жиров и сахара, "заедают" стресс.

Отсутствие сна нарушает гормональный баланс, в частности, повышает уровень грелина (гормона голода) и снижает уровень лептина (гормона сытости), что может приводить к перееданию.

Стоит установить режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Выключать гаджеты хотя бы за час до сна, а прекращать есть за 2-3 часа.

Читайте также на портале "Комментарии" — соблюдение правила "12 часов" - это новый подход к здоровому образу жизни, который может стать важным фактором для долголетия. Также стоит придерживаться определенных привычек, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы. Об этом пишет сайт The Mirror.



