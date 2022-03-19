Что вызывает приступы мигрени: невролог назвала главные причины

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Светлана Шкурупий
Мигрень
— распространенная проблема, проявляющаяся сильными головными болями, которые
приводят к нетрудоспособности. На своей странице в Instagram Рахнянская Анастасия рассказала,
какие факторы ее вызывают и как можно с ними справиться?
Почему возникает мигрень (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что спровоцировать мигрень могут разные причины, но основными
является: изменение погодных условий, курение, постоянный стресс, низкая
физическая активность, менструация, нарушений режим питания (частое употребление
кофе, алкоголя, искусственных подсластителей). Также вызывать приступы головной
боли могут световые раздражители, резкие запахи, депрессия и проблемы со сном.
Чтобы
лучше понять, что является причиной мигрени, врач рекомендуется вести дневник,
в котором нужно отмечать дату и время приступа, что могло этому
поспособствовать, симптомы и какое лекарство вы принимаете, чтобы унять боль.
Для
облегчения состояния, невропатолог рекомендует принимать магний, витамин В2, коэнзим
Q10, потому что они показали небольшую эффективность для предотвращения
мигрени. В дополнение к симптоматическому лечению помочь при мигрени может и акупунктура
(иглотерапия), но ее следует рассмотреть в случаях неэффективности
профилактического медикаментозного лечения.
Также
уменьшить частоту и тяжесть хронической мигрени можно с помощью йоги.
Напомним,
что мигрень может возникнуть внезапно и тем самым помешать человеку нормально
функционировать. Чтобы избежать такой проблемы, врач-диетолог Ванесса Ризетто
советует каждый день употреблять одну приправу.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, американские ученые выяснили, сколько чашек кофе в день могут довести до мигрени.
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