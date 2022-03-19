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Что вызывает приступы мигрени: невролог назвала главные причины

Врач-невролог Рахнянская Анастасия назвала главных провокаторов появления мигрени и отметила, как с ними бороться

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Мигрень — распространенная проблема, проявляющаяся сильными головными болями, которые приводят к нетрудоспособности. На своей странице в Instagram Рахнянская Анастасия рассказала, какие факторы ее вызывают и как можно с ними справиться?

Что вызывает приступы мигрени: невролог назвала главные причины

Почему возникает мигрень (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что спровоцировать мигрень могут разные причины, но основными является: изменение погодных условий, курение, постоянный стресс, низкая физическая активность, менструация, нарушений режим питания (частое употребление кофе, алкоголя, искусственных подсластителей). Также вызывать приступы головной боли могут световые раздражители, резкие запахи, депрессия и проблемы со сном.

Чтобы лучше понять, что является причиной мигрени, врач рекомендуется вести дневник, в котором нужно отмечать дату и время приступа, что могло этому поспособствовать, симптомы и какое лекарство вы принимаете, чтобы унять боль.

Для облегчения состояния, невропатолог рекомендует принимать магний, витамин В2, коэнзим Q10, потому что они показали небольшую эффективность для предотвращения мигрени. В дополнение к симптоматическому лечению помочь при мигрени может и акупунктура (иглотерапия), но ее следует рассмотреть в случаях неэффективности профилактического медикаментозного лечения.

Также уменьшить частоту и тяжесть хронической мигрени можно с помощью йоги.

Напомним, что мигрень может возникнуть внезапно и тем самым помешать человеку нормально функционировать. Чтобы избежать такой проблемы, врач-диетолог Ванесса Ризетто советует каждый день употреблять одну приправу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, американские ученые выяснили, сколько чашек кофе в день могут довести до мигрени.


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