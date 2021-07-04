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Названы привычки, которые очень вредят желудку

Медики перечислили привычки, от которых стоит избавиться, если не хотите причинить вред своему желудку

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди часто жалуются на проблемы с желудком, но всему виной может быть не только неправильное питание. Медики рассказали о привычках, которые способны серьезно навредить органам пищеварения.

Названы привычки, которые очень вредят желудку

Что вредит желудку (фото из открытых источников)

Недостаточное потребление клетчатки

Если хотите, чтобы пищеварительная система работала слажено и хорошо, тогда обогатите рацион продуктами, которые содержат много клетчатки. В этот список входят овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые, орехи и т.д. Они поддерживают работу кишечника и улучшают обменные процессы в организме. 

Неконтролируемый прием антибиотиков

Многие люди занимаются самолечением и при появлении кашля начинают принимать сильные препараты, не задумываясь о том, как они могут отразиться на здоровье. Исследователи говорят, что бесконтрольный прием антибиотиков вредит кишечнику, потому что убивает в нем полезные бактерии. 

Увлечение сладкими напитками

Регулярный прием сладких газированных напитков сильно "бьет" по пищеварению и не только. Американские эксперты отмечают, что в составе этих напитков много сахара, усилителей вкуса и других добавок, которые на 60% повышают риск появления заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Игнорирование пищеварительных симптомов

Медики говорят, что не стоит игнорировать "звоночки", которые посылает вам организм, намекая на какую-то проблему. Например, сходите к врачу, если заметили, что у вас регулярно появляется изжога или тошнота, вздутие живота. Все это влияет на работу вашей пищеварительной системы и может вызвать неприятные последствия. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие овощи и фрукты нельзя употреблять на голодный желудок.



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Источник: https://www.eatthis.com/stomach-worst-habits-science/
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