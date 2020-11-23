Что происходит с телом, когда вы перекусываете на протяжении всего дня

Вы можете даже не осознавать, как часто вы заглядываете в холодильник или кухонные ящички, чтобы найти лакомство для перекуса. Хотя наслаждение закусками в течение дня может показаться безобидным (и, кажется, утолить голод), ​​перекус в течение всего дня на самом деле не приносит вашему телу никакой пользы.

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Вы употребите гораздо больше калорий

Естественно, если вы будете есть больше еды в течение дня, вы будете потреблять больше калорий. А, потребляя больше калорий, чем на самом деле нужно вашему организму, вы, вероятно, наберете вес.

У вас может развиться кариес

Более частое питание в течение дня при соблюдении обычного графика чистки зубов: один раз утром и один раз перед сном, оставляет достаточно времени для размножения бактерий. Американские эксперты уверяют, что чем больше вы перекусываете в течение дня, не чистя зубы сразу после этого, тем больше вероятность того, что у вас будет кариес.

Вы будете иметь повышенный риск сердечных заболеваний

Если обычно вы выбираете печенье, конфеты или чипсы, когда наступает время перекуса, не исключено, что это пагубно повлияет на сердечно-сосудистую систему. Условия, которые возникают при употреблении этих нездоровых закусок, могут привести к повышенному риску сердечных заболеваний, особенно, как отмечает Американская кардиологическая ассоциация, когда употреблять их часто.

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