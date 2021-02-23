Что происходит с организмом в состоянии похмелья

Большое количество выпитого алкоголя может привести к похмелью. Это состояние сопровождается неприятными симптомами и организму требуется время, чтобы восстановить силы. Эксперты рассказали, какие органы в состоянии похмелья страдают больше всего.

как алкоголь разрушает организм / Фото: iStock

Известно, что алкогольные напитки содержат этиловый спирт, которые превращается в ацетальдегиды — органические соединения, отравляющие организм. Похмелье является признаком того, что организм усиленно работает и сопротивляется ядам. Например, при алкоголизме похмельного синдрома уже не бывает, потому что тело постепенно привыкло к этанолу.

Эксперты говорят, что в состоянии похмелья повышается нагрузка на печень, именно с этого органа начинается химическое превращение этилового спирта в ацетальдегид. Уже потом яд распространяется по всему организму вместе с кровью.

На утро после вечеринки многих людей мучает жажда, а все из-за увеличения количества токсинов в крови. Во время похмелья нужно пить побольше жидкости, чтобы организм как можно быстрее очистился от токсинов и других вредных веществ.

Помимо этого, алкоголь нарушает кислотно-щелочной баланс тела, в частности страдает микрофлора, поэтому при похмелье часто мучает тошнота, рвота, диарея. Врачи говорят, что в этом состоянии нужно употреблять свежие фрукты, в их составе много витаминов и полезных веществ, которые помогают улучшить пищеварение.

Еще эксперты отметили, что при похмельном синдроме страдает нервная система, могут возникнуть судороги, а сон может быть прерывчатым и неспокойным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нельзя смешивать алкоголь и энергетические напитки. Чем это может обернуться для здоровья, узнайте в нашем материале.

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