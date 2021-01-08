Что нужно знать о зимних заболеваниях





Ребенок на прогулке зимой. Фото: vmo24.ru





Простуда

Около 100 различных вирусов вызывают незначительные инфекции носа и горла, которые приводят к простуде. Новорожденные, как правило, защищены антителами, которые они получают от мамы. Но как только иммунитет спадет, (примерно в 6 месяцев), дети могут получить целых 10 простуд в год. Простуда помогает малышу развить иммунные клетки, которые позже предотвратят инфекции.

Симптомы

Простуда приходит медленно, как правило, с насморком, отеком носоглотки, чиханием, болью в горле и кашлем. Дети с заложенным носом, которые еще не научились дышать через рот, могут иметь проблемы со сном и приемом пищи. После того как болезнь ослабла, кашель может длиться в течение нескольких недель.

Предотвращение

Часто мойте детские игрушки, делайте влажную уборку в квартире. Научите старших детей мыть руки и прикрывать рот при кашле или чихании, или покажите им, как правильно согнуть руку и чихать в сгиб локтя.

Лечение

Нет никакого специального лечения простуд. Если у ребенка высокая температура, вы можете дать ему лекарство, чтобы понизить ее. Давайте ребенку пить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Если ваш ребенок отказывается от воды, дайте разбавленный сок или куриный суп.

Грипп

Период с октября по апрель (в зависимости от того, где вы живете) — сезон гриппа. Если инфекция опустится в нижние дыхательные пути, это может привести к бронхиолиту и пневмонии.

Симптомы

От других зимних вирусов грипп отличает внезапная высокая температура (выше 40 С), диарея и общая слабость. Младенцы с гриппом будут крайне раздражительными и, как правило, полностью отказываются от еды.

Предотвращение

Вакцина от гриппа, которая становится доступна в начале октября. Ребенок все еще может заболеть гриппом, но симптомы будут более мягкими, а протекание болезни — более легким, если ранее ребенок был привит.

Лечение

Делайте то же самое, как если бы ваш ребенок был простужен. Позвоните своему врачу, если высокая температура сохраняется в течение нескольких дней, или если ваш ребенок имеет проблемы с дыханием, испытывает боль в груди, или, кажется, ему становится лучше, но затем случаются рецидивы. Эти симптомы могут сигнализировать другой инфекции.

Ранее "Комментарии" сообщали о профилактических мерах в зимний период.



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