Зима без простуд и гриппа

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Прививка от гриппа

Хотя правда, что прививка от гриппа не на 100% эффективна, исследования показывают, что вакцинация может сократить риск заражения примерно от 50% до 60%. Кроме того, если вы заболеете гриппом, имея от него прививку, вакцина способна сделать ваши симптомы более мягкими.

Мойте руки с мылом

Мылить и тереть руки необходимо минимум 20 секунд, затем еще 20 секунд смыть мыло под теплой водой — это лучший способ избавиться от микробов. Также можно применять дезинфицирующее средство для рук, в составе которого есть спирт.

Придерживайтесь постоянного режима отдыха и сна

Секрет в том, чтобы не просто получить нужное количество сна, но и сохранять свой график последовательным. Остаться в кровати и подольше поспать в субботу — это прекрасно, но если режим сна и бодрствования сдвигается по времени больше, чем на час – это может помешать циркадным ритмам. Дети нуждаются от 8 до 14 часов отдыха в сутки, в зависимости от возраста.

Пересмотрите питание вашей семьи

Ожирение идет рука об руку с хроническим воспалением, в котором некоторые иммунные химикаты увеличиваются в организме постоянно, а не только тогда, когда нужно бороться с инфекцией. Потребление в пищу большего количества волокон, содержащихся в свежих фруктах и овощах, может помочь уменьшить воспаление в организме, что в свою очередь позволяет вашей иммунной системе функционировать лучше. Сокращение сахара в рационе также необходимо.

Принимайте правильные добавки и витамины

Все, что нужно — дать детям витамин D (содержится во многих детских поливитаминах), витамин С (лучшие источники — определенные фрукты и овощи, в том числе апельсины, грейпфруты, сладкий перец и капуста), и пробиотики.

Специалисты в области педиатрии рекомендуют всем детям принимать, по крайней мере, 400 МЕ витамина D в день, начиная с младенчества. Официальная рекомендованная доза для взрослых составляет от 600 до 800 МЕ в сутки, но многие эксперты рекомендуют принимать еще больше.

Витамин С давно рекламируется как боец с простудой и гриппом. Если вы не можете получить его из своего рациона, рекомендуется 200 мг витамина С два раза в день для взрослых в течение холодного сезона. Обратитесь к педиатру для назначения правильной дозы для ваших детей.

Пробиотики также показывают хорошие результаты. Полезные бактерии уменьшают воспаление и помогают иммунной системе реагировать должным образом на наличие таких вирусов, как простуда или грипп.

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