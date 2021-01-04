Зима без простуд и гриппа

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Седлецкая Татьяна
Фото: lamyra.by
Прививка
от гриппа
Хотя правда, что прививка от гриппа не на 100% эффективна, исследования показывают, что вакцинация может сократить риск заражения
примерно от 50% до 60%. Кроме того, если вы заболеете гриппом, имея от него прививку,
вакцина способна сделать ваши симптомы более мягкими.
Мойте
руки с мылом
Мылить и тереть руки необходимо минимум 20 секунд, затем
еще 20 секунд смыть мыло под теплой водой — это лучший способ избавиться от
микробов. Также можно применять дезинфицирующее средство для рук, в составе
которого есть спирт.
Придерживайтесь
постоянного режима отдыха и сна
Секрет в том, чтобы не просто получить нужное количество
сна, но и сохранять свой график последовательным. Остаться в кровати и подольше
поспать в субботу — это прекрасно, но если режим сна и бодрствования сдвигается
по времени больше, чем на час – это может помешать циркадным ритмам. Дети
нуждаются от 8 до 14 часов отдыха в сутки, в зависимости от возраста.
Пересмотрите
питание вашей семьи
Ожирение идет рука об руку с хроническим воспалением, в
котором некоторые иммунные химикаты увеличиваются в организме постоянно, а не
только тогда, когда нужно бороться с инфекцией. Потребление в пищу большего
количества волокон, содержащихся в свежих фруктах и овощах, может помочь
уменьшить воспаление в организме, что в свою очередь позволяет вашей иммунной
системе функционировать лучше. Сокращение сахара в рационе также необходимо.
Принимайте
правильные добавки и витамины
Все, что нужно — дать детям витамин D (содержится во
многих детских поливитаминах), витамин С (лучшие источники — определенные
фрукты и овощи, в том числе апельсины, грейпфруты, сладкий перец и капуста), и
пробиотики.
Специалисты в области педиатрии рекомендуют всем детям принимать,
по крайней мере, 400 МЕ витамина D в день, начиная с младенчества. Официальная
рекомендованная доза для взрослых составляет от 600 до 800 МЕ в сутки, но
многие эксперты рекомендуют принимать еще больше.
Витамин С давно рекламируется как боец с простудой и
гриппом. Если вы не можете получить его из своего рациона, рекомендуется 200 мг
витамина С два раза в день для взрослых в течение холодного сезона. Обратитесь
к педиатру для назначения правильной дозы для ваших детей.
Пробиотики также показывают хорошие результаты. Полезные
бактерии уменьшают воспаление и помогают иммунной системе реагировать должным
образом на наличие таких вирусов, как простуда или грипп.
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