Что нужно есть, чтобы не заболеть раком легких: ТОП главных продуктов

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Кречмаровская Наталия
Одним из самых распространенных и опасных видов онкологии называют рак легких. Главным фактором риска заболевания курение. Однако питание также влияет на здоровье легких. Некоторые продукты благодаря антиоксидантам могут снижать риск развития злокачественных опухолей в легких, противовоспалительных веществ и способности влиять на клеточные процессы.
Легкие. Иллюстративное фото
Чтобы защитить легкие от рака, следует выбирать следующие продукты:
Крестоцветные овощи: брокколи, цветная капуста, капуста. Они много не глюкозинолаты, которые активируют ферменты детоксикации и нейтрализуют канцерогены.
Ягоды: черника, малина, клюква. Содержат антоцианидины, которые снижают воспаление и способствуют апоптозу. Это запрограммированная смерть раковых клеток.
Зеленый чай: богатый EGCG – мощный антиоксидант, усиливающий действие химиотерапии и подавляющий рост опухолей.
Жирная рыба: лосось, скумбрия, сельдь. Источник омега-3 и витамина D, которые снижают воспаление и угнетают рост раковых клеток.
Яблоки и груши: содержат флоретин – вещество, способствующее гибели раковых клеток и уменьшает фиброз легких.
Также важны профилактические действия Специалисты советуют, чтобы снизить риск развития рака легких, потреблять:
Бета-криптоксантин: содержится в апельсинах, персиках, папае, моркови. Оказывает антиоксидантное действие и снижает риск мутаций.
Фолаты: шпинат, капуста, салат. Защищают клетки от повреждений, особенно курильщиков.
Кверцетин: лук, каперсы, яблоки. Угнетает рост раковых клеток и способствует уничтожению.
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