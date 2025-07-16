Что нужно есть, чтобы не заболеть раком легких: ТОП главных продуктов

Одним из самых распространенных и опасных видов онкологии называют рак легких. Главным фактором риска заболевания курение. Однако питание также влияет на здоровье легких. Некоторые продукты благодаря антиоксидантам могут снижать риск развития злокачественных опухолей в легких, противовоспалительных веществ и способности влиять на клеточные процессы.

Легкие. Иллюстративное фото

Какие продукты следует выбирать для здоровья легких

Чтобы защитить легкие от рака, следует выбирать следующие продукты:

Крестоцветные овощи: брокколи, цветная капуста, капуста. Они много не глюкозинолаты, которые активируют ферменты детоксикации и нейтрализуют канцерогены.

Ягоды: черника, малина, клюква. Содержат антоцианидины, которые снижают воспаление и способствуют апоптозу. Это запрограммированная смерть раковых клеток.

Зеленый чай: богатый EGCG – мощный антиоксидант, усиливающий действие химиотерапии и подавляющий рост опухолей.

Жирная рыба: лосось, скумбрия, сельдь. Источник омега-3 и витамина D, которые снижают воспаление и угнетают рост раковых клеток.

Яблоки и груши: содержат флоретин – вещество, способствующее гибели раковых клеток и уменьшает фиброз легких.

Профилактика рака легких

Также важны профилактические действия Специалисты советуют, чтобы снизить риск развития рака легких, потреблять:

Бета-криптоксантин: содержится в апельсинах, персиках, папае, моркови. Оказывает антиоксидантное действие и снижает риск мутаций.

Фолаты: шпинат, капуста, салат. Защищают клетки от повреждений, особенно курильщиков.

Кверцетин: лук, каперсы, яблоки. Угнетает рост раковых клеток и способствует уничтожению.

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