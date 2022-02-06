Что нельзя делать после 50 лет, чтобы не разрушить здоровье

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Светлана Шкурупий
После
50 лет у многих людей обостряются хронические заболевания, повышается усталость
и появляются другие возрастные изменения. Но сохранить здоровье и хорошее
самочувствие можно с помощью нескольких привычек, которыми многие люди почему-то
пренебрегают. Что лучше не делать после 50-летнего возраста?
Какие привычки после 50 лет могут разрушить здоровье (фото из открытых источников)
Отказ от овощей
Эксперты
говорят, что овощи должны быть одними из главных в рационе, потому что содержат
большое количество витаминов и микроэлементов. Их ежедневное употребление
помогает уберечь от обострения хронических недугов, например, гипертонии, повышенного холестерина и сахара в крови. А еще люди, в рационе которых часто присутствуют
овощи, реже страдают деменцией и онкологией.
Недосыпание
Сон
— важный фактор, влияющий на состояние здоровья человека. Во время ночного
отдыха организм восстанавливает силы. А вот при регулярном недосыпе можно
"подорвать" здоровье. Исследование показало, что люди в возрасте от
50 лет, которые спят менее 6 часов в сутки, на 30% чаще страдают слабоумием в
старости.
Отсутствие физической
активности
Умеренные
физические нагрузки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, суставы, а также
избавляют от усталости. А после 50 лет боли в суставах не редкость, может развиться
артрит и другие проблемы, поэтому важно укреплять организм с помощью спорта. Достаточно
уделять физической активности по 30 минут 5 раз в неделю.
Откладывание
посещение врача "на потом"
С
возрастом нужно посещать врачей сразу, если вас что-то беспокоит и не
откладывать все "на потом", чтобы не усугубить проблему. Некоторые
заболевания лучше лечить на ранних этапах, чтобы не вызвать последствия.
Любовь к сахару
Диетологи
рекомендуют с возрастом ограничить сахар в рационе и не злоупотреблять
пирожными, конфетами, печеньем и другими сладостями. Дело в том, что после 50
лет метаболизм замедляется, сахар начинает откладываться в виде жира и вызывает
воспалительный процесс.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие привычки помогают сохранить стройность после 40 лет.
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