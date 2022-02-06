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Что нельзя делать после 50 лет, чтобы не разрушить здоровье

Эксперты рассказали, какие привычки после 50 лет могут разрушить здоровье, поэтому от них нужно отказаться

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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После 50 лет у многих людей обостряются хронические заболевания, повышается усталость и появляются другие возрастные изменения. Но сохранить здоровье и хорошее самочувствие можно с помощью нескольких привычек, которыми многие люди почему-то пренебрегают. Что лучше не делать после 50-летнего возраста?

Что нельзя делать после 50 лет, чтобы не разрушить здоровье

Какие привычки после 50 лет могут разрушить здоровье (фото из открытых источников)

Отказ от овощей

Эксперты говорят, что овощи должны быть одними из главных в рационе, потому что содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Их ежедневное употребление помогает уберечь от обострения хронических недугов, например, гипертонии, повышенного холестерина и сахара в крови. А еще люди, в рационе которых часто присутствуют овощи, реже страдают деменцией и онкологией.

Недосыпание

Сон — важный фактор, влияющий на состояние здоровья человека. Во время ночного отдыха организм восстанавливает силы. А вот при регулярном недосыпе можно "подорвать" здоровье. Исследование показало, что люди в возрасте от 50 лет, которые спят менее 6 часов в сутки, на 30% чаще страдают слабоумием в старости.

Отсутствие физической активности

Умеренные физические нагрузки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, суставы, а также избавляют от усталости. А после 50 лет боли в суставах не редкость, может развиться артрит и другие проблемы, поэтому важно укреплять организм с помощью спорта. Достаточно уделять физической активности по 30 минут 5 раз в неделю.

Откладывание посещение врача "на потом"

С возрастом нужно посещать врачей сразу, если вас что-то беспокоит и не откладывать все "на потом", чтобы не усугубить проблему. Некоторые заболевания лучше лечить на ранних этапах, чтобы не вызвать последствия.

Любовь к сахару

Диетологи рекомендуют с возрастом ограничить сахар в рационе и не злоупотреблять пирожными, конфетами, печеньем и другими сладостями. Дело в том, что после 50 лет метаболизм замедляется, сахар начинает откладываться в виде жира и вызывает воспалительный процесс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки помогают сохранить стройность после 40 лет.


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Источник: https://www.eatthis.com/news-ways-ruining-body-after-50/
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