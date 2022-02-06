Что нельзя делать после 50 лет, чтобы не разрушить здоровье

После 50 лет у многих людей обостряются хронические заболевания, повышается усталость и появляются другие возрастные изменения. Но сохранить здоровье и хорошее самочувствие можно с помощью нескольких привычек, которыми многие люди почему-то пренебрегают. Что лучше не делать после 50-летнего возраста?

Какие привычки после 50 лет могут разрушить здоровье (фото из открытых источников)

Отказ от овощей

Эксперты говорят, что овощи должны быть одними из главных в рационе, потому что содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Их ежедневное употребление помогает уберечь от обострения хронических недугов, например, гипертонии, повышенного холестерина и сахара в крови. А еще люди, в рационе которых часто присутствуют овощи, реже страдают деменцией и онкологией.

Недосыпание

Сон — важный фактор, влияющий на состояние здоровья человека. Во время ночного отдыха организм восстанавливает силы. А вот при регулярном недосыпе можно "подорвать" здоровье. Исследование показало, что люди в возрасте от 50 лет, которые спят менее 6 часов в сутки, на 30% чаще страдают слабоумием в старости.

Отсутствие физической активности

Умеренные физические нагрузки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, суставы, а также избавляют от усталости. А после 50 лет боли в суставах не редкость, может развиться артрит и другие проблемы, поэтому важно укреплять организм с помощью спорта. Достаточно уделять физической активности по 30 минут 5 раз в неделю.

Откладывание посещение врача "на потом"

С возрастом нужно посещать врачей сразу, если вас что-то беспокоит и не откладывать все "на потом", чтобы не усугубить проблему. Некоторые заболевания лучше лечить на ранних этапах, чтобы не вызвать последствия.

Любовь к сахару

Диетологи рекомендуют с возрастом ограничить сахар в рационе и не злоупотреблять пирожными, конфетами, печеньем и другими сладостями. Дело в том, что после 50 лет метаболизм замедляется, сахар начинает откладываться в виде жира и вызывает воспалительный процесс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки помогают сохранить стройность после 40 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!