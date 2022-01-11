Пять привычек, помогающие сохранить стройность после 40

С возрастом метаболизм замедляется, поэтому поддерживать фигуру и хорошее самочувствие становится труднее. Эксперты назвали привычки, которые будут этому способствовать.

Как сохранить стройность после 40 лет (фото из открытых источников)

Взвешивайтесь раз в неделю

Следите за своим весом, потому что его резкие изменения могут указывать на проблемы со здоровьем. После 40 лет стоит скорректировать свое питание — похудеть возможно только при дефиците калорий — то есть когда вы едите меньше, чем тратите. Самый верный способ посчитать верно — записывать все, что вы едите в течение дня.

Займитесь плаванием

Плавание помогает не только избавиться от парочки лишних килограмм, но и поддерживать мышцы в тонусе. Это наиболее безопасный вид тренировок, особенно людям, у которых диагностирован артрит или есть какие-то травмы. Можно также заниматься бегом или быстрой ходьбой.

Делайте больше повторов

Исследователи говорят, что для поддержания стройности важно не только правильное питание и кардиотренировки, но и регулярные силовые упражнения (отжимания или поднятие тяжестей). И для большей эффективности тренировок надо делать больше повторов таких упражнений.

Начните заниматься йогой

С помощью йоги можно улучшить как физическое, так и психологическое состояние. Особенно такие духовные практики необходимы людям, которые часто сталкиваются с депрессией, стрессом и нервозностью. Регулярные тренировки способствуют здоровому образу жизни.

Все время оставайтесь в движении

Постарайтесь больше ходить пешком, ученые доказали, что даже 30-минутная прогулка несколько раз в неделю способствует похудению и улучшает общую физическую форму.

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