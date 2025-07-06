Что не стоит есть в жару: продукты, незаметно вредящие организму летом

Когда температура воздуха превышает 30 градусов, тело работает в экстремальном режиме, пытаясь сохранить прохладу. В жару мы чувствуем меньше голода, больше устаем, а привычные блюда могут неожиданно усугубить самочувствие. Поэтому следует знать, какие продукты не стоит употреблять в жару.

Мороженое охлаждает в жару, но имеет негативные последствия. Фото: pexels

Фастфуд, мороженое или шоколад не одинаково безопасны для употребления летом. Некоторые продукты заставляют организм тратить больше энергии, усиливают потоотделение и вызывают обезвоживание.

1. Фастфуд

Гамбургеры, картофель фри, шаурма или кебабы – все это калорийные и жирные блюда, которые нашему телу трудно переварить. В жару это означает дополнительную нагрузку, повышение внутренней температуры и усталость.

2. Соленые закуски

Чипсы, соленые орешки или снеки выглядят невинно, но содержат много натрия, который "вытаскивает" воду из организма. В жару это чревато еще более быстрым обезвоживанием, сухостью во рту и ухудшением концентрации.

3. Сладости

Шоколад, пирожные и батончики источники простых сахаров, которые плохо влияют на почки и способствуют потере жидкости. Кроме того, сахар может быть в "здоровых" продуктах, в частности во фруктовых соках, йогуртах, энергетиках. Избыток сахара в жару может вызвать вялость, раздражительность и головные боли.

4. Жирное мясо

Грилированные колбаски или свиная шея очень популярны на пикниках, но организм тратит много энергии на их переваривание. Это провоцирует постпрандиальный термогенез, то есть повышение температуры тела после еды. Если вы не хотите полностью отказываться от мяса, выбирайте легкие варианты, в частности куриное филе, индейку или рыбу, желательно в вареном или запеченном виде.

5. Мороженое

Мороженое действительно охлаждает, но всего на несколько минут. Холод вызывает кратковременное сужение сосудов, после чего тело начинает активно греться, чтобы восстановить баланс. Результатом этого может стать тепловой дискомфорт и вероятность спазмов желудка, особенно после холодной пищи или напитков.

Что есть в жару

В жаркие дни отдавайте предпочтение легкоусвояемой, богатой водой пище: овощные салаты с маслом или йогуртом; холодные супы (окрошка, гаспачо, холодник); натуральные йогурты без сахара; арбузы; огурцы; клубника; зелень; листовые овощи и другие.

Не забывайте пить достаточно жидкости, не менее 1,5-2 литра воды ежедневно. Идеально подходят негазированная вода, настои мяты, лимона, легкие травяные чаи.

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