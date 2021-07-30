Что не нужно делать, если вы обгорели на солнце

В жаркую погоду, если не предпринимать никаких защитных мер, можно легко получить солнечный ожог. И чтобы он прошел быстро и максимально безболезненно, не стоит совершать следующих действий:

Солнечный ожог (фото из открытых источников)

Не надевайте обтягивающую одежду

Чтобы ваша кожа быстрее регенерировалась, ей нужен свободный приток воздуха, поэтому не надевайте плотную одежду, чтобы не вызвать воспаление и не ухудшить ситуацию.

Не пользуйтесь средствами с ароматизаторами

Вместо того чтобы пользоваться средствами, которые еще больше усиливают раздражение, отдайте предпочтение народному методу — приложите к солнечному ожогу сок алоэ. Он успокоит вашу кожу и ускорит ее регенерацию.

Не забывайте пить

Если вы сильно обгорели на солнце, тогда не забывайте поддерживать свой водный баланс, потому что может возникнуть обезвоживание, которое приведет к ухудшению самочувствия. Поэтому пейте, пейте как можно больше.

Не наносите макияж

Если у вас обгорело лицо, тогда не стоит усугублять ситуацию при помощи косметических средств, в частности тонального крема. Вы можете в ранку легко занести инфекцию.

Не отшелушивайте пострадавшую кожу

Эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от привычки отшелушивать пострадавшую от ожога кожу. Если участок начал "облазить", то не спешите ускорять этот процесс, пусть все происходит естественным путем.

Не прокалывайте волдыри

Если ожог был настолько серьезным, что на коже образовались волдыри, ни в коем случае не прокалывайте их. Такие пузыри служат очень важной цели: они защищают рану от инфекции до тех пор, пока она не заживет и не покроется новой кожей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что уменьшить боль от солнечного ожога можно не только с помощью лекарств, но и продуктов питания.

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