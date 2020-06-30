Три продукта, которые лечат солнечные ожоги

Долгожданное лето радует нас не только теплой погодой, но и палящим солнцем. Хочется вдоволь покупаться и получить красивый и равномерный загар. Но не все знают, как это сделать, поэтому вместо красивого оттенка получают солнечные ожоги. Женский журнал "Еще" перечислил продукты, которые помогают справиться с проблемой.

Овсяная каша

Исследователи доказали, что овсяная каша положительно действует не только на пищеварительную систему, но и на состояние кожи. С ее помощью можно уменьшить воспаление, успокоить зуд и заживить ожоги. Для этого возьмите стакан сухих хлопьев, взбейте в блендере и добавьте смесь в теплую ванну. Полежите в ней 15-20 минут.

Молоко

При солнечном ожоге хорошо помогает молоко. Возьмите ватный тампон или ткань, промокните ее в холодном молоке и приложите на пару минут к обожженному участку.

Черный чай

Снять покраснение кожи и ускорить процесс восстановления после солнечного ожога можно с помощью чая. Заварите несколько пакетиков буквально до черного цвета и охладите. Сделайте компресс, приложив его к обожженным участкам, и не смывайте. Дубильная кислота, содержащаяся в черном чае, способствует устранению симптомов ожога и приносит долгожданное облегчение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как обезопасить кожу от солнечных ожогов.

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