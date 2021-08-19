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Что категорически нельзя делать перед тренировкой

Эксперты рассказали, каких вещей не стоит делать перед тренировкой, чтобы не сводить на нет весь результат

19 августа 2021, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите, чтобы тренировка прошла комфортно, успешно и эффективно, тогда стоит отказаться от нескольких вещей, которые многие люди совершают до начала физической активности, тем самым сводя на нет весь результат. 

Что категорически нельзя делать перед тренировкой

Каких вещей не стоит делать перед тренировкой (фото из открытых источников)

Голодать

В независимости от цели тренировок, будь то похудение или набор мышечной массы, организм нужно обеспечивать питательными веществами, особенно до физической активности. За 1-2 часа сделайте прием пищи, в котором есть углеводы, чтобы обеспечить себе энергию. 

Переедать

Перед тренировкой важно не переедать, потому что на переваривание продуктов организм тратит много времени и энергии, а ее заряд вам нужен для спорта. Эксперты рекомендуют употреблять "легкую" пищу, например, гречку с нежирным мясом. 

Не пить

Не забывайте контролировать свой водный баланс, потому что обезвоживание во время тренировки может нарушить теплообмен. В итоге сердцу будет тяжелее перегонять сгустившуюся кровь – пульс будет неприятно скакать. За полчаса до тренировки выпейте около 500 мл воды и столько же после занятий. 

Пить алкоголь

После употребления алкогольных напитков лучше не заниматься спортом, потому что это большая нагрузка на весь организм. Нарушается работа сердца, растет вероятность разрыва связок, мучает одышка.

Заниматься тяжелым физическим трудом

Если ваш труд по ощущениям можно сравнить с силовой тренировкой, не добавляйте к нему еще и спортивную тренировку. В результате вы можете получить травму на фоне сильной усталости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор медицинских наук Эми Гудсон отметила, что перед тренировкой лучше отказаться от жареной пищи, потому что она вызывает чувство тяжести.


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Источник: https://omactiv.md/be-strong/interdictii-categorice-inainte-de-antrenament-tocmai-9-la-numar
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