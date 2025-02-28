Что делать, если у вас прошел сон в 3-4 часа ночи и не можете больше заснуть

Даже несмотря на то, что вы часто просыпаетесь ночью, не можете уснуть и крутитесь в постели, эксперты утверждают, что выход все равно есть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "National Library of Medicine".

Сон. Фото: из открытых источников

Если вы видите, что сейчас 2 часа ночи, 3 часа ночи или даже 4 часа ночи, и у вас еще есть время, до того, как сработает будильник, вы не одиноки. Ученые — сонологи утверждают, что такое явление очень популярно.

Исследования показывают, что по крайней мере треть людей просыпается среди ночи по крайней мере трижды в неделю. Однако обычно существует причина, по которой наше тело естественно решает, что пора вставать с постели.

К счастью, эти проблемы обычно несерьезны для большинства, но они могут раздражать и стоит обратиться к врачу, если плохой сон влияет на вашу жизнь. Если сон регулярно нарушается ночью, это может оказать негативное влияние на организм.

Психолог и специалист по сну доктор Алекса Кейн утверждает, что есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы помочь точно определить проблему и вскоре начать полноценный ночной отдых.

Она предлагает вообще игнорировать время, когда вы просыпаетесь, даже если это может показаться, что это по часовому механизму, поскольку проблема более чем вероятна в другом месте.

По словам доктора Кейна, настоящее беспокойство возникает, когда после пробуждения вы вообще не можете заснуть до утра.

Пробуждение поздно ночью может быть вызвано различными факторами, такими как расстройство сна или стресс. Очень распространенной причиной может быть просто человеческая природа. Место, где вы спите, также может быть причиной проблемы, которую может быть немного сложнее решить. Возможно, это сирена машины скорой помощи, радио соседа, работающего в соседней квартире, или надоедливый уличный фонарь, который светит прямо с вашей стороны кровати.

Как действовать, если вы проснулись ночью и не можете заснуть? В следующий раз, когда вы проснетесь рано, дайте себе 15-20 минут, чтобы снова заснуть, поскольку это может произойти естественным образом. Если вы не спите дольше, лучше встать с постели, советует доктор Кейн.

"Наш мозг очень ассоциативен. Это означает, что, если мы остаемся в постели в течение длительного времени, когда не спим, наш мозг может ассоциировать кровать с деятельностью во время бодрствования, такой как волнение и планирование, а не со сном", — сообщила эксперт.

Упражнения на расслабление могут помочь вам выключить реакцию вашего тела "борись или беги" и активизируют реакцию "отдых". Когда ваше тело успокоится, и вы снова почувствуете сонливость, возвращайтесь в постель.

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