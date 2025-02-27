Быстрое засыпание вечером может сигнализировать о проблемах со здоровьем: детали

Быстрое засыпание вечером может быть показателем серьезной депривации сна. Такое состояние может свидетельствовать о высоком риске возникновения серьезных проблем со здоровьем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт The Mirror.

Сон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что взрослым в возрасте от 18 до 64 лет стоит спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Однако это не всегда возможно, поскольку каждый пятый человек признает, что не высыпается, что приводит к депривации.

Если вы засыпаете менее чем за 5 минут, это может свидетельствовать о чрезмерной сонливости, которая, вероятно, вызвана плохим или прерванным сном. Итак, если вы быстро засыпаете, это может быть больше связано с тем, что вы не высыпаетесь качественно.

Эксперты разработали временную шкалу, которая показывает, сколько времени нужно, чтобы заснуть, и что это говорит о вашем здоровье. Все, что меньше пяти минут, обозначается как серьезный риск, а "здоровый" стандарт составляет от пяти до 20 минут.

С другой стороны, если вам нужно более 20-30 минут, чтобы заснуть, это может означать, что у вас бессонница.

Бессонница может возникнуть по разным причинам, поэтому это может стать серьезной проблемой. Не все имеют одинаковые триггеры, которые приводят к этой проблеме.

Среди распространенных проблем: проблемы окружающей среды: ночной шум, свет экрана от телефонов, телевизоров и планшетов могут заставить вас долго засыпать. Жизненные события: вы можете чувствовать себя рассеянным, напряженным или волноваться о том, что происходит в жизни, когда вы пытаетесь заснуть, что может повлиять на способность расслабиться

Цикл мышления: тревожные мысли о том, что вы не высыпаетесь, могут вызывать страдания, мешая расслабиться и уснуть

Выбор образа жизни: развитие плохих привычек, связанных со сном, например, отсутствие регулярного режима, может вызвать проблемы.

Хроническое недосыпание связано с несколькими серьезными проблемами физического и психического здоровья, включая болезни сердца, инсульты, ожирение, высокое кровяное давление, депрессию и болезнь Альцгеймера.

Можно приобрести в аптеке таблетки или жидкости, которые помогут лучше спать. Некоторые содержат натуральные ингредиенты, такие как валериана или лаванда.

Также важно помнить, что снотворные могут иметь серьезные побочные эффекты, и вы можете стать зависимыми от них.

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