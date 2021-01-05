Что будет с организмом, если не вставать с кровати 40 дней

Казалось бы, что может быть лучше, чем просто лежать в кровати, читать книги, смотреть сериалы, есть вкусности и при этом никуда не вставать. Но на деле, такой эксперимент может привести к серьезным последствиям для здоровья.

что будет, если долго не вставать с кровати (фото из открытых источников)

В 2014 году NASA действительно искало добровольцев, которые будут лежать в постели, не вставая, в течение 40-70 дней. И при этом, получат еще 18 тысяч долларов. И желающих нашлось много, среди них выбрали 55 человек. Участники эксперимента лежали на кровати, там они умывались, ели и даже ходили в туалет. При этом ноги испытуемых было подняты под углом 6 градусов – такое положение имитирует условия невесомости.

Исследователи хотели выяснить, как влияет микрогравитация на состояние человеческого организма. И исходя из этого, разработать процедуры и упражнения, которые помогли бы космонавтам быстрее преодолеть последствия невесомости.

Но спустя несколько дней эксперимента, участники начали говорить о том, что не все так просто, как казалось на первый взгляд. Добровольцев начали беспокоить боли в голове, спине, шеи, появилась бессонница, приступы тревоги и паники. После окончания исследования, у некоторых людей начались проблемы с ходьбой, и они проходили курс реабилитации.

Эксперты выяснили, что, если лежать на кровати в течение 40 дней, то на коже из-за постоянного давления появятся пролежни, особенно возле копчика, тазобедренных и ключичных суставов. Это давление не позволяет питательным веществам достичь клеток, и они отмирают.

Помимо этого, в ходе такого эксперимента мускулы теряют свою массу и атрофируются. Кости потеряют в среднем 30−60 % своей массы — это приведет к остеопорозу. Каждые 2 дня пульс будет уменьшаться на 1 удар в минуту вплоть до остановки, если его искусственно не поддерживать.

Также уменьшится объем крови. В результате этого появится недостаток кислорода в клетках – человек будет уставать быстрее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если не спать несколько дней.

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