Что будет с организмом, если не спать несколько дней

Сон — важная и неотъемлемая часть нашей жизни. Во время ночного отдыха наш организм восстанавливает силы, а ткани активно регенерируются. Но многие люди умудряются не спать сутками, не подозревая о том, как сильно "подрывают" свое здоровье.

Что будет, если не спать / фото: KINGA CICHEWICZ/UNSPLASH

Мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, что каждому человеку нужен сон, и как правило, он должен составлять не менее 7-8 часов. Совсем не спать человек не может, потому что ему нужно восстанавливать свои ресурсы и это природный процесс, который нельзя обмануть.

Специалист отметил, что при отсутствии сна, человек в первую очередь заметил негативные изменения в своем психологическом состоянии. Он станет более раздражительным, нервным, ив целом несобранным. Если человек не спал сутки, то у него наблюдается "легкое опьянение", а вот при отсутствии сна 48 часов — наркотическое. Начинают проявляться признаки шизофрении, а реакция человека падает в 30 раз.

По словам, Сергея Длина, людям, которые не спали хотя бы одну ночь, противопоказано садиться за руль. Более того, в их крови начинает увеличиваться уровень лейкоцитов — белых кровяных телец, потому что организм воспринимает полное отсутствие сна как болезнь.

Также эксперт предупредил, что без отдыха у человека повышается утомляемость, а в мозге увеличивается количество поврежденных белков, а это опасное состояние, потому что они провоцируют развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые доказали, что люди с полноценным сном на 42% реже страдают проблемами с сердцем.

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