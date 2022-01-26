Что будет, если оставить эвкалипт в ванной комнате

В последние годы стал популярным тренд — веточки эвкалипта в ванной комнате. Эксперты рассказали, какими полезными свойствами они обладают.

Зачем оставлять в ванной эвкалипт (фото из открытых источников)

В первую очередь, исследователи отметили, что запах растения помогает расслабиться, облегчает боль и улучшает настроение. Но эффект вдвойне усиливается, если вдыхать запах вместе с горячим паром.

Если хотите ощутить полезные свойства эвкалипта, просто включите горячую воду и оставьте рядом с душем несколько веточек. Пар поможет высвободиться маслам, содержащимся в листьях растения. Эксперты говорят, что эвкалипт можно оставлять в ванной комнате в течение недели, чтобы сполна насладиться его целебными свойствами.

Отмечается, что свежие ветки эвкалипта в душе создадут эффект домашнего мини-спа и обеспечат коже тонус с самого утра. А еще под действием горячего пара из растения выделяются вещества, способные уничтожить развитие бактерий.

К слову, если у вас есть домашние питомцы, в частности кошки и собаки, то запах растения может быть для них токсичным, поэтому держите их подальше от ванной комнаты.

Напомним, что у многих людей в ванной комнате хранятся вещи, которым там не место. Они могут нести потенциальную угрозу и во влажной среде быстро терять свои свойства. О каких вещах идет речь?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что раньше считалось, что самым"грязным" местом в квартире является туалет, но специалисты определили, что больше всего бактерий собирается на душевой шторке.

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