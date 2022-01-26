logo

BTC/USD

37848.24

ETH/USD

2520.06

LTC/USD

109.77

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Что будет, если оставить эвкалипт в ванной комнате
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет, если оставить эвкалипт в ванной комнате

Эксперты рассказали о пользе эвкалипта и порекомендовали оставлять веточку растения в ванной комнате: зачем это нужно

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В последние годы стал популярным тренд — веточки эвкалипта в ванной комнате. Эксперты рассказали, какими полезными свойствами они обладают.

Что будет, если оставить эвкалипт в ванной комнате

Зачем оставлять в ванной эвкалипт (фото из открытых источников)

В первую очередь, исследователи отметили, что запах растения помогает расслабиться, облегчает боль и улучшает настроение. Но эффект вдвойне усиливается, если вдыхать запах вместе с горячим паром.

Если хотите ощутить полезные свойства эвкалипта, просто включите горячую воду и оставьте рядом с душем несколько веточек. Пар поможет высвободиться маслам, содержащимся в листьях растения. Эксперты говорят, что эвкалипт можно оставлять в ванной комнате в течение недели, чтобы сполна насладиться его целебными свойствами.

Отмечается, что свежие ветки эвкалипта в душе создадут эффект домашнего мини-спа и обеспечат коже тонус с самого утра. А еще под действием горячего пара из растения выделяются вещества, способные уничтожить развитие бактерий.

К слову, если у вас есть домашние питомцы, в частности кошки и собаки, то запах растения может быть для них токсичным, поэтому держите их подальше от ванной комнаты.

Напомним, что у многих людей в ванной комнате хранятся вещи, которым там не место. Они могут нести потенциальную угрозу и во влажной среде быстро терять свои свойства. О каких вещах идет речь?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что раньше считалось, что самым"грязным" местом в квартире является туалет, но специалисты определили, что больше всего бактерий собирается на душевой шторке.

Читайте также, эксперт по здоровью и благополучию Калеб Бакке рассказал, в какое время суток лучше отказаться от принятия душа и почему.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kubnews.ru/interesy/2021/07/13/chto-budet-esli-ostavit-evkalipt-v-vannoy-komnate/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!