Что будет, если оставить эвкалипт в ванной комнате

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Светлана Шкурупий
В
последние годы стал популярным тренд — веточки эвкалипта в ванной комнате. Эксперты
рассказали, какими полезными свойствами они обладают.
Зачем оставлять в ванной эвкалипт (фото из открытых источников)
В
первую очередь, исследователи отметили, что запах растения помогает расслабиться,
облегчает боль и улучшает настроение. Но эффект вдвойне усиливается, если
вдыхать запах вместе с горячим паром.
Если
хотите ощутить полезные свойства эвкалипта, просто включите горячую воду и
оставьте рядом с душем несколько веточек. Пар поможет высвободиться маслам,
содержащимся в листьях растения. Эксперты говорят, что эвкалипт можно оставлять
в ванной комнате в течение недели, чтобы сполна насладиться его целебными
свойствами.
Отмечается,
что свежие ветки эвкалипта в душе создадут эффект домашнего мини-спа и
обеспечат коже тонус с самого утра. А еще под действием горячего пара из
растения выделяются вещества, способные уничтожить развитие бактерий.
К
слову, если у вас есть домашние питомцы, в частности кошки и собаки, то запах
растения может быть для них токсичным, поэтому держите их подальше от ванной
комнаты.
Напомним,
что у многих людей в ванной комнате хранятся вещи, которым там не
место. Они могут нести потенциальную угрозу и во влажной среде быстро
терять свои свойства. О каких вещах идет речь?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что раньше считалось, что самым"грязным" местом в квартире является туалет, но специалисты
определили, что больше всего бактерий собирается на душевой шторке.
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