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Что больше всего вредит здоровью почек

Врач-нефролог Лилия Усманова рассказала, от каких продуктов и лекарств лучше отказаться, потому что они могут навредить почкам

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Почки – основной орган в нашем организме, который отвечает за фильтрацию и выделение жидкости, поэтому его нужно тщательно беречь. Врач-нефролог Лилия Усманова рассказала, как это сделать.

Что больше всего вредит здоровью почек

какие продукты и лекарства вредят почкам (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что почки могут серьезно страдать от неправильного питания, а точнее от регулярного употребления высококалорийной пищи, в составе которой много животного белка, соли, консервантов и других компонентов, негативно влияющих на здоровье. Чем больше протеина потребляет человек, тем больше приходится работать нашему внутреннему "фильтру". Злоупотребление такими продуктами способствует развитию хронических заболеваний почек, особенно если какая-то проблема с этим органом уже существует.  

По словам нефролога, также не нужно заниматься самолечением, потому что некоторые лекарственные препараты, в частности анальгетики и антибиотики, серьезно "бьют" по почкам и могут привести к ухудшению здоровья. Даже если человек относительно здоров, то неоправданный прием этих лекарств может навредить этому органу.

Напомним, что почки — жизненно важный человеческий орган, главной функцией которого является очищение крови от токсинов и бактерий. Поэтому, нужно внимательно следить за его здоровьем и обращать внимание на "тревожные" звоночки организма. На какие именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по здоровью почек беспощадно бьет вредная пища, в частности фаст-фуд, содержащий очень много соли и сахара, а также продукты-полуфабрикаты. Эксперты говорят, что такая еда содержит фосфаты, которые нарушают работу почек и приводят к различным заболеваниям.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/vrach-nefrolog-rasskazala-chto-bolshe-vsego-vredit-zdorovju-pochek.html
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