Чем опасны для здоровья искусственные красители для яиц

На пороге Пасха — большой и светлый праздник, который невозможно представить без кулича и крашенок. Конечно же, яйца хочется покрасить как-то необычно и красиво, но эксперты советуют отказаться от искусственных красителей.

искусственные красители для яиц (фото из открытых источников)

Химик Алла Ищенко в программе "Ранок з Україною" рассказала, какую опасность для здоровья представляют искусственные красители. По ее словам, самыми вредными являются пищевые красители, в составе которых есть такие добавки: Е102, Е110, Е122 и Е124. А также стоит выделить Е110, который проявляет канцерогенные свойства, то есть может вызвать онкологическое заболевание. Но не только этот краситель может вызвать рак, еще есть Е124, который запрещен, например, в США, Финляндии, Норвегии и ряде других стран.

Эксперт отметила, что все пищевые красители, указанные на этикетке, способны спровоцировать аллергическую реакцию, сенсибилизации, могут проявлять свое негативное действие на желудочно-кишечный тракт. Такие опасности для здоровья от красителей подтверждают и врачи.

Лучше всего окрашивать яйца натуральными красителями, например, шпинатом (для получения зеленого цвета), куркумой (желтый цвет), кофе (коричневый), клюквой/свеклой/луковой шелухой (красный).

Напомним, что на Пасху можно удивить гостей и домочадцев мраморными яйцами, которые выглядят оригинально и красиво. Что для этого нужно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Бен Файнгольд, педиатр-аллерголог, предположил, что пищевые красители могут повлиять на поведение детей, в частности вызвать синдром дефицита внимания и гиперактивности.

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