Влияние пищевых красителей на организм человека

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Седлецкая Татьяна
Фото: kondishop
Несколько десятилетий назад искусственные пищевые
красители не являлись проблемой для большинства семей. Конечно, люди ели
ярко-розовое клубничное мороженое, но не каждый день. Последняя оценка пищевых
красителей, потребляемых детьми в США, показала, что количество возросло с 12
миллиграммов в день на одного ребенка в 1950 году до 68 миллиграммов в день в
2012 году. Украинские цифры, вероятно, будут похожими.
Более 40 лет назад доктор Бен Файнгольд, педиатр-аллерголог,
предположил, что некоторые ингредиенты в продуктах питания, такие как
салицилаты, искусственные красители и искусственные ароматизаторы, могут
повлиять на поведение детей. Но его исследование не было принято научным
сообществом, так и его теория о связи с гиперактивностью.
Дальнейшие исследования, однако, показали, что претензии
доктора Файнгольд действительно имеют основание. Интерес к этой области возник,
когда все больше и больше детей диагностируются с различными поведенческими
проблемами, такими как синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Сегодня уже три отдельных крупных обзора исследований пришли
к выводу, что красители могут вызывать гиперактивность или СДВГ симптомы у
чувствительных детей. Другое исследование, опубликованное в британском журнале
Lancet, доказало связь между пищевыми добавками и гиперактивным поведением у детей.
Для исследования были отобраны две разные возрастные группы — 3-х летних и
8-9-летних детей. Заключением стали результаты, показавшие, что искусственные
красители, в частности бензоат натрия, приводят к увеличению гиперактивности у
всех участников исследования обеих возрастных групп.
В Европейском Союзе продукты, которые содержат определенные красители, должны носить предупредительную маркировку о том, что данный продукт может оказать негативное влияние на активность и внимание детей. В отличие от ЕС, в Украине производители имеют возможность дать опасному красителю имя, или назвать общим термином "цвет" и спокойно использовать в производстве. Несмотря на всемирные запреты, компании по производству и продаже еды и в Великобритании, и в Европе, и в Украине продолжают заполнять полки супермаркетов продуктами, содержащие эти сомнительные ингредиенты.
Если вы считаете, что ваши дети могут быть подвержены
негативному влиянию пищевых красителей и добавок, обратитесь к поставщику, в
министерство здравоохранения, в службу защиты прав потребителей, чтобы обсудить
возможность устранения этих подозрительных ингредиентов из продуктов питания,
входящих в детский рацион. Помните, если мы будем молчать – ничего не
изменится!
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