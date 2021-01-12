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Главная Новости Здоровье наше тело Быть активным в любом возрасте: привычки, которые вам необходимы
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Быть активным в любом возрасте: привычки, которые вам необходимы

Чтобы жизнь в любом возрасте была полноценной, нужно оставаться физически активными

сегодня, 15:17
Автор:

Любовь Блажко

Согласно научным исследованиям, около трети человек после 50 лет испытывают усталость. Это связано с тем, что есть привычки, которые пагубно влияют на организм. Например, неправильное питание, алкоголь, нарушенный режим сна, прием лекарств. Но исправить ситуацию можно, и специалисты назвали несколько действенных способов. Об этом пишет 24tv.

Быть активным в любом возрасте: привычки, которые вам необходимы

Как сохранить здоровье в пожилом возрасте. Фото: 24tv.ua

Забота об эмоциях

Тревога, стресс, депрессия – эмоции, которые точно не подарят радостных ощущений. Эксперты рекомендуют учиться работать над своими эмоциями, чтобы научиться отпускать те, которые мешают жить полноценной жизнью. 

Достаточное количество сна

Дефицит сна, конечно же, приведет к тому, что вы будете чувствовать усталость. Необходимо высыпаться, а также добавить в свой распорядок дня больше физических нагрузок – это поможет лучше засыпать и избавиться от тревожных мыслей. 

Избегайте вредных привычек

Много кофеина и алкоголя, жирная пища и малоподвижный образ жизни – действия, которых лучше избегать, чтобы не потерять активность и оптимизм. 

Ведите дневник 

Туда записывайте все, что придет вам в голову. Особенно, когда речь идет об усталости. Регулярные записи в дневнике помогут вам быстрее отыскать причину ее появления или выявить незаметную взаимосвязь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как дожить до 100 лет. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что на планете есть места, где появляются высокие шансы дожить до столетнего возраста. Это маленькие города, но с высоким социально-экономическим статусом. 
Данные, которые были изучены специалистами, продемонстрировали, что в долголетии наследственность играет не самую важную роль. Вероятность достичь преклонного возраста благодаря хорошим генам составляет лишь  от 20 до 35 процентов.


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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/byt-aktivnym-ljubom-vozraste-prakticheskie-sovety_n1509710
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