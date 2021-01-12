Быть активным в любом возрасте: привычки, которые вам необходимы

Язык
Coinspot 12.01.2021
BTC/USD
33522.82
ETH/USD
1033.04
LTC/USD
130.94
НБУ 12.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Согласно научным исследованиям, около трети человек после 50 лет испытывают усталость. Это связано с тем, что есть привычки, которые пагубно влияют на организм. Например, неправильное питание, алкоголь, нарушенный режим сна, прием лекарств. Но исправить ситуацию можно, и специалисты назвали несколько действенных способов. Об этом пишет 24tv.
Как сохранить здоровье в пожилом возрасте. Фото: 24tv.ua
Забота об эмоциях
Тревога, стресс, депрессия – эмоции, которые точно не подарят радостных ощущений. Эксперты рекомендуют учиться работать над своими эмоциями, чтобы научиться отпускать те, которые мешают жить полноценной жизнью.
Достаточное количество сна
Дефицит сна, конечно же, приведет к тому, что вы будете чувствовать усталость. Необходимо высыпаться, а также добавить в свой распорядок дня больше физических нагрузок – это поможет лучше засыпать и избавиться от тревожных мыслей.
Избегайте вредных привычек
Много кофеина и алкоголя, жирная пища и малоподвижный образ жизни – действия, которых лучше избегать, чтобы не потерять активность и оптимизм.
Ведите дневник
Туда записывайте все, что придет вам в голову. Особенно, когда речь идет об усталости. Регулярные записи в дневнике помогут вам быстрее отыскать причину ее появления или выявить незаметную взаимосвязь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости