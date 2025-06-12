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Болят колени или суставы - причина в ягодицах

Слабые ягодицы могут провоцировать боль в коленях или суставах

сегодня, 17:00
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Кречмаровская Наталия

Упругие ягодицы привлекают внимание, однако дело не только в красоте. Ягодичные мышцы чрезвычайно важны для здоровья, ведь они влияют на движение, осанку и состояние позвоночника.

Болят колени или суставы - причина в ягодицах

Ягодицы. Иллюстративное фото

Если ягодичные мышцы сильные и функционируют должным образом, они помогают стабилизировать таз, поддерживать позвоночник и генерировать силу, необходимую для ходьбы, подъема по лестнице, бега, поднятию тяжелых предметов и т.д., пишет издание CNN. Если седалищные мышцы слабы, перенапрягаются другие мышцы, что вызывает дискомфорт, приводит к дисфункции и даже травмам.

"Седалищные мышцы — это не просто одна мышца: это группа из трех ягодичных мышц, которые называются большой, средней и малой ягодичными мышцами. Вместе они придают силы и стабильности бедрам и тазу, а также помогают поддерживать вертикальную осанку. Это трио мышц также обеспечивает силу, контроль и выравнивание во время движений нижней части тела" — пишет издание.

Слабые ягодичные мышцы являются причиной хронической боли, нарушения двигательной функции, боли в пояснице, неправильной осанки. Из-за слабых ягодиц могут даже болеть колени и суставы.

Чтобы проверить, достаточно ли работают ягодичные мышцы, следует выполнить эти упражнения:

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни прямо на пол. Поднимите бедра, нажимая на пятки. Если вы испытываете нагрузку преимущественно в пояснице или подколенных сухожилиях, а не в ягодичных мышцах, возможно, ваши ягодичные мышцы не активируются должным образом.

Нажмите одним-двумя пальцами на ягодичные мышцы с каждой стороны, чтобы проверить их активацию. Если ваше прикосновение не сопровождается никаким ощущением напряжения, это верный признак того, что ваши седалищные мышцы функционируют недостаточно.

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Источник: https://edition.cnn.com/2025/05/29/health/glute-strength-chronic-pain-relief-wellness
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