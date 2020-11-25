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Берем на заметку: как научиться засыпать без гаджетов

Современные гаджеты плохо влияют на сон

сегодня, 21:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди ложатся поздно спать, потому что не могут оторваться от просмотра сериалов или ленты в социальных сетях. Мы уже говорили о том, что смартфоны ухудшают наш сон, а сейчас расскажем о том, как же отучиться от этой привычки.

Берем на заметку: как научиться засыпать без гаджетов

фото: istockphoto.com

Придумайте другой ритуал

Поначалу будет трудно уснуть без телефона или ноутбука, поэтому попробуйте их заменить другими вещами, например, книгой, рисованием и т. д. Придумайте себе спокойное и приятное занятие, которое будет способствовать хорошему сну. 

Не оставляйте телефон рядом с кроватью

Огромная ошибка большинства людей состоит в том, что они оставляют мобильный телефон рядом с кроватью, чтобы при любом уведомлении его сразу же схватить. Не нужно так делать! Оставляйте телефон в соседней комнате, а вместо будильника используйте электронные часы, например.

Пойте у себя в голове

Если не получается заснуть, вспомните какую-нибудь любимую песню и мысленно повторите ее несколько раз. Также можно попробовать медитацию или сделайте дыхательные упражнения.

Обратитесь к специалисту

Если у вас проблемы со сном и решить их самостоятельно не получается, тогда обратитесь к специалисту. Он назначит обследование и курс лечения, может предложить терапию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что полноценный сон снижает риск развития заболеваний сердца.


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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/pochemu-nado-zasypat-bez-gadzhetov-jetomu-novosti-ukrainy-i-mira_n1462763
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