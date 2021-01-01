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Баня при похмелье может привести к смерти

Сердечно-сосудистая система испытывает колоссальную нагрузку, поэтому человек жалуется на учащенное сердцебиени

сегодня, 00:25
Автор:

Ольга Чародий

Желание попариться в новогодние праздники может закончится трагически – предупреждают медики Часто сауну или баню используют для очищения организма от алкоголя. Медики предупреждают – это смертельно опасно. Дело в том, что похмелье в первую очередь опасно обезвоживанием. Алкоголь выгоняет всю жидкость из организма, потом из-за интоксикации начинается рвота. Сердечно-сосудистая система испытывает колоссальную нагрузку, поэтому человек жалуется на учащенное сердцебиение.

Баня при похмелье может привести к смерти

Фото: dila.ua

После застолья со спиртным человек, решивший попариться, может потерять сознание и даже умереть. Медики напоминают, что смертельная доза этанола – 200 миллиграмм. Половина этого количества, особенно смешивание алкогольных напитков, может вызвать тяжелую алкогольную интоксикацию.

Напомним, иммунолог и аллерголог Татьяна Бондаренко в своем интервью для издания "Факты" рассказала, почему так важно принимать эти витамины во время лечения вирусных болезней.  Первое, что нужно сделать – определить правильную их дозировку. Это должен сделать врач, после того, как пациент сдаст необходимые анализы.  Специалист объяснила, что на данный момент у многих людей дефицит витамина D. Он нужен нашему организму для здорового иммунитета, образования костной ткани. И если его не хватает, то сначала нужно принимать большую дозу – 4000—5000 единиц в день. А через некоторое время уменьшить до 2000.  Что касается витамина С, то это сильный антиоксидант, который выводит токсины, разжижает кровь, а также участвует в иммунологических процессах. А при коронавирусе происходит сгущение крови, которое может привести к развитию тромбоза. 




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Источник: https://neva.today/
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