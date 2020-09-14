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Главная Новости Здоровье наше тело Алгоритм действий при подозрении на коронавирус: НСЗУ
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Алгоритм действий при подозрении на коронавирус: НСЗУ

Все услуги по лечению коронавируса в стационаре бесплатные

сегодня, 17:28
Автор:

Любовь Блажко

Национальная служба здоровья Украины на своей официальной странице в Facebook опубликовала перечень действий, которые необходимо предпринять, если вы заподозрили у себя COVID-19. Об этом пишет издание 112.

Алгоритм действий при подозрении на коронавирус: НСЗУ

Алгоритм действий при подозрении на коронавирус: НСЗУ. Фото: unsplash.

Такие симптомы, как температура, кашель, одышка и затрудненное дыхание являются основными при коронавирусной инфекции. НСЗУ советует сразу же обратиться за помощью к своему семейному врачу. При необходимости он вызовет мобильную бригаду для проведения теста. В сообщении акцентируется внимание на том, что человек сам не должен искать, где ему сдать тест – мобильная бригада сама приезжает домой и проводит необходимые манипуляции. Конечно же, только по вызову семейного врача. 

В ситуации, если вы не заключили декларацию с доктором или он по каким-либо причинам отказался вызывать бригаду, можно обратиться за помощью на региональную "горячую линию" по вопросам Covid. Диспетчер областной "горячей линии" вызовет специалистов, если есть симптомы заболевания. 

Готовый результат теста скажут вам и вашему врачу. Если диагноз подтвердится, то он даст вам все необходимые рекомендации по лечению в домашних условиях. Если же форма заболевания более тяжелая – посоветует обратиться в больницу. Люди, с которыми человек контактировал, тоже должны пройти тест на COVID-19.


Также в заявлении сообщается, что если человек будет госпитализирован, то необходимые манипуляции будут сделаны непосредственно в больнице. Все нужные услуги и лекарства для пациента будут абсолютно бесплатными.



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