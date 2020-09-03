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Врач рассказал, что делать при первых симптомах коронавируса

Паниковать и нервничать не стоит

сегодня, 16:41
Автор:

Любовь Блажко

Если вы обнаружили у себя первые симптомы коронавируса, то, в первую очередь, оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей. Проконсультируйтесь со своим семейным врачом и не пренебрегайте его рекомендациями. Об этом пишет издание fakty.

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский в одном из своих интервью рассказал, что не нужно впадать в отчаянье и поднимать панику. Также он добавил, что бежать сразу же больницу тоже нет смысла. Потому что инфекционные стационары рассчитаны на среднетяжелых и тяжелых пациентов, и без острой необходимости человека не госпитализируют. 

Врач рассказал, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач рассказал, что делать при первых симптомах коронавируса. Фото: edinstvennaya.

Дубровский уверен в том, что лечение коронавирусной инфекции при первых симптомах довольно простое. И если вы заподозрили у себя что-то не то, то лучше сразу сделать ПЦР-тест на COVID. Это избавит от лишних нервов и переживаний, а также поможет семейному врачу быстрее приступить к лечению. 

Также эксперт в который раз подытожил что нужно и дальше придерживаться социальной дистанции и соблюдать необходимые санитарные нормы. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, названы три важных витамина для крепкого иммунитета.


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