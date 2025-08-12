logo

BTC/USD

118503

ETH/USD

4290.45

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Врачи объяснили, какие продукты защитят от рака кишечника
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи объяснили, какие продукты защитят от рака кишечника

ТОП продуктов, по мнению врачей, употребление которых снизит риск развития рака кишечника

12 августа 2025, 12:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Эффективной профилактикой рака врачи называют питание. Сбалансированный рацион поможет снизить риски развития заболевания.

Врачи объяснили, какие продукты защитят от рака кишечника

Проблемы с кишечником. Иллюстративное фото

Чтобы предотвратить рак кишечника, врачи советуют употреблять порцию йогурта, пишет Daily mail. Эксперты отмечают, что молочный продукт содержит природные бактерии, которые борются с раком и может снизить риск рака кишечника на 20%, если его употреблять ежедневно.

Также врачи рекомендуют добавлять горсть орехов в завтрак. Отмечают, что орехи, такие как миндаль, фундук и грецкие орехи, богатые клетчаткой, белок и омега-3 жирные кислоты, связанные со снижением риска сердечных заболеваний, диабета 2 типа, инсульта и рака кишечника.

Важную роль играет и клетчатка, которую часто называют грубым питательным веществом. Она помогает поддерживать здоровье кишечника, обеспечивая регулярный стул и уменьшая время, в течение которого потенциальные токсины контактируют со стенкой кишечника. По словам врачей, одно яблоко в день потенциально снижает риск развития колоректального рака на 47%.

Эксперты советуют обратить внимание на киви — только одна порция обеспечивает более 80% суточной потребности взрослого человека в витамине С. Также они богаты антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые помогают организму нейтрализовать свободные радикалы — нестабильные молекулы, связанные с раком, сердечными заболеваниями и диабетом. Колоректальный хирург больницы Harborne в Бирмингеме Хани Юссеф отмечает, что фрукты с высоким содержанием клетчатки имеют решающее значение для поддержания здоровья кишечника.

Авокадо богато фитонутриентами с доказанными свойствами борьбы с раком и является хорошим источником полезных жиров, которые могут помочь защититься от рака толстой кишки.

Помидоры являются одним из немногих основных источников ликопина – мощного антиоксиданта, который, как доказано, снижает риск рака пищеварительного тракта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно есть, чтобы не заболеть раком печени.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14962507/snacks-colon-bowel-cancer-doctor.html
Теги:

Новости

Все новости