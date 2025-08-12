Врачи объяснили, какие продукты защитят от рака кишечника

Эффективной профилактикой рака врачи называют питание. Сбалансированный рацион поможет снизить риски развития заболевания.

Проблемы с кишечником. Иллюстративное фото

Чтобы предотвратить рак кишечника, врачи советуют употреблять порцию йогурта, пишет Daily mail. Эксперты отмечают, что молочный продукт содержит природные бактерии, которые борются с раком и может снизить риск рака кишечника на 20%, если его употреблять ежедневно.

Также врачи рекомендуют добавлять горсть орехов в завтрак. Отмечают, что орехи, такие как миндаль, фундук и грецкие орехи, богатые клетчаткой, белок и омега-3 жирные кислоты, связанные со снижением риска сердечных заболеваний, диабета 2 типа, инсульта и рака кишечника.

Важную роль играет и клетчатка, которую часто называют грубым питательным веществом. Она помогает поддерживать здоровье кишечника, обеспечивая регулярный стул и уменьшая время, в течение которого потенциальные токсины контактируют со стенкой кишечника. По словам врачей, одно яблоко в день потенциально снижает риск развития колоректального рака на 47%.

Эксперты советуют обратить внимание на киви — только одна порция обеспечивает более 80% суточной потребности взрослого человека в витамине С. Также они богаты антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые помогают организму нейтрализовать свободные радикалы — нестабильные молекулы, связанные с раком, сердечными заболеваниями и диабетом. Колоректальный хирург больницы Harborne в Бирмингеме Хани Юссеф отмечает, что фрукты с высоким содержанием клетчатки имеют решающее значение для поддержания здоровья кишечника.

Авокадо богато фитонутриентами с доказанными свойствами борьбы с раком и является хорошим источником полезных жиров, которые могут помочь защититься от рака толстой кишки.

Помидоры являются одним из немногих основных источников ликопина – мощного антиоксиданта, который, как доказано, снижает риск рака пищеварительного тракта.

