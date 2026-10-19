Врач назвал редкие симптомы рака: на что следует обратить внимание

Рак лёгких на ранних стадиях часто не имеет заметных проявлений. Однако некоторые изменения в самочувствии могут стать поводом откладывать визит к врачу.

Рак. Иллюстративное фото

Болезнь не всегда начинается с длительного кашля или кровохарканья. Врач Амир Хан назвал пять менее очевидных симптомов болезни, пишет Express.

По словам специалиста, эти проявления важно не игнорировать, даже если они кажутся незначительными.

Пять симптомов, на которые следует обратить внимание

1. Непонятная боль в груди, плече или верхней части спины. Если он не связан с сердечными проблемами или растяжением мышц, врач рекомендует выяснить его причину.

2. Постоянная осиплость голоса. Как пояснил Амир Хан, опухоль в верхней части легкого может влиять на нерв, связанный с голосовыми связями, и изменять голос.

3. Потеря веса без очевидной причины. Особенно внимательно на такой симптом следует реагировать курящим людям.

4. Увеличены лимфатические узлы на шее или у ключицы. Если отек не проходит в течение трех недель, необходимо обратиться к врачу.

5. Непонятная одышка. Если обычные повседневные дела вдруг начинают вызывать одышку, это требует медицинского обследования.

"Помните, что это, вероятно, не рак, но лучше проверить эти вещи как можно раньше", — подчеркнул Амир Хан.

Какие еще признаки могут указывать на болезнь

На ранних стадиях рак лёгких часто не сопровождается заметными симптомами. Когда они появляются, среди распространенных признаков – постоянный или измененный кашель, кашель с кровью, повторные инфекции и длительная усталость.

Если какие-либо изменения в самочувствии вызывают беспокойство, следует обратиться к семейному врачу.

Напомним: портал "Комментарии" писал о скрытых симптомах рака.



