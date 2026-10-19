Лікар назвав рідкісні симптоми раку: на що варто звернути увагу

Рак легенів на ранніх стадіях часто не має помітних проявів. Однак деякі зміни в самопочутті можуть стати приводом не відкладати візит до лікаря.

Хвороба не завжди починається з тривалого кашлю чи кровохаркання. Лікар Амір Хан назвав п’ять менш очевидних симптомів хвороби, пише Express.

За словами спеціаліста, ці прояви важливо не ігнорувати, навіть якщо вони здаються незначними.

П’ять симптомів, на які варто звернути увагу

1. Незрозумілий біль у грудях, плечі або верхній частині спини. Якщо він не пов’язаний із серцевими проблемами чи розтягненням м’язів, лікар радить з’ясувати його причину.

2. Постійна осиплість голосу. Як пояснив Амір Хан, пухлина у верхній частині легені може впливати на нерв, пов’язаний із голосовими зв’язками, і змінювати голос.

3. Втрата ваги без очевидної причини. Особливо уважно на такий симптом варто реагувати людям, які курять.

4. Збільшені лімфатичні вузли на шиї або біля ключиці. Якщо набряк не минає протягом трьох тижнів, необхідно звернутися до лікаря.

5. Незрозуміла задишка. Якщо звичайні повсякденні справи раптом починають викликати задишку, це потребує медичного обстеження.

“Пам’ятайте, що це, ймовірно, не рак, але краще перевірити ці речі якомога раніше”, — наголосив Амір Хан.

Які ще ознаки можуть вказувати на хворобу

На ранніх стадіях рак легенів часто не супроводжується помітними симптомами. Коли вони з’являються, серед поширених ознак — постійний або змінений кашель, кашель із кров’ю, повторні інфекції та тривала втома.

Якщо будь-які зміни у самопочутті викликають занепокоєння, варто звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про приховані симптоми раку.



