Ці приховані симптоми сигналізують про розвиток раку: що не варто ігнорувати

Деякі ознаки хвороби легко списати на застуду чи втому. Але є симптоми, з якими медики радять не відкладати візит до лікаря.

Рада. Фото портал "Коментарі"

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) закликала звертати увагу на можливі симптоми раку легенів і звертатися до сімейного лікаря, якщо вони з’явилися. Про це медики нагадали у дописі до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів.

Серед основних ознак NHS назвала:

кашель, який триває три тижні або довше,

кашель, що постійно посилюється,

повторні інфекції грудної клітки,

кровохаркання.

Є й інші симптоми. Зокрема:

біль або дискомфорт під час дихання чи кашлю,

постійна задишка,

виснаження,

втрата апетиту,

незрозуміле зниження ваги.

У NHS наголосили: “Якщо ви помітили будь-які з цих ознак і симптомів, зверніться до свого сімейного лікаря”.

Там додали, що причина може виявитися несерйозною, однак рання діагностика та лікування раку можуть врятувати життя.

Ризики хвороби залишаються високими. За даними Cancer Research UK, щороку у Великій Британії діагностують близько 48–50 тисяч нових випадків раку легенів, а від цієї хвороби помирають приблизно 33–35 тисяч людей.

Рак легенів є найбільшою причиною смертності від раку у Великій Британії — на нього припадає близько 21% усіх смертей від онкологічних захворювань. При цьому, за оцінкою Cancer Research UK, близько 79% випадків раку легенів можна було б запобігти. Основним фактором ризику залишається куріння.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що звичні продукти для сніданку, які багато людей їдять мало не щодня, можуть спричинити розвиток раку. Лікарі радять залишити їх для рідкісних випадків.



