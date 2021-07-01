В Украине заработал чат-бот, который помогает бесплатно лечить онкобольных

В Украине чат-бот будет помогать получить безоплатные медуслуги по лечению онкологии. Фото из открытых источников

Общественные организации Украины запустили чат-бот "Лікуйся", который сориентирует в бесплатных медицинских услугах женщин, столкнувшихся с диагнозом "Рак молочной железы". Его цель — предоставить пациентам с онкологическими заболеваниями в доступной форме необходимую информацию о лечении в рамках Программы медицинских гарантий.

Реализовали проект две общественные организации: "Лекарство Контроль" и "Афина. Женщины против рака". Поддержку организациям предоставили USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и информационной поддержке Министерства здравоохранения Украины.

"Мы видим потребность в донесении информации о бесплатных услуг и лекарственных средствах в борьбе с раком, который ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Украине. Для качественного воплощения чат-бота мы проанализировали большой массив данных: реестры учреждений здравоохранения, договоры НСЗУ с онкобольницами и прочее. Однако наша главная цель — донести больным с диагнозом "Рак" мысль, что не нужно опускать руки, потому как есть реальные и доступные возможности лечения онкологии", — рассказала председатель ОО "Лекарства Контроль" Наталья Гуран.

Чат-бот "Лікуйся" ("Лечись" — русс.) — это инструмент в мессенджере Telegram, который поможет женщинам, заболевших раком груди, сориентироваться, в каком медицинском учреждении, какие медицинские услуги и в каком объеме можно получить бесплатно. Пользователь чат-бота выбирает услугу, после чего получает пошаговую инструкцию с необходимой информацией.

"Многие пациенты не знают, какие именно услуги в онкоцентре являются бесплатными, поэтому существуют стереотипы, что лечение онкологии очень дорого. Из-за этого большая часть отказывается от него. Чат бот максимально легкий в использовании и доступный для всех смартфонов и компьютеров. Обращаюсь к пациентам и их родным, заходите и проверяйте необходимую информацию", — призвала Виктория Романюк, соучредитель ОО "Афина. Женщины против рака".

Также разработчики чат-бота "Лікуйся" уверены, что он поможет отстоять право на бесплатную медицинскую помощь, предотвращать проявления коррупции в медучреждениях, в частности сделает невозможным нелегальную оплату услуг или лекарственных средств, которые есть в перечне Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) как бесплатные для пациента.

По словам директора Департамента развития электронного здравоохранения НСЗУ Дмитрия Черныша, "трансформация системы здравоохранения призвана снизить катастрофические расходы на лечение, которые несут пациенты из своего кармана". По этой причине на 2021 год в программе медицинских гарантий предусмотрена ранняя диагностика рака и лечения онкозаболеваний — химиотерапевтическое и радиологическое. Также внедрен новый пакет лечения и сопровождения пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями, в котором быстро сориентироваться и поможет новый телеграмм-сервис.

Ознакомиться с чат-ботом можно по ссылке: https://t.me/likuysia_bot.

Напомним, "Коментарии" публиковали перечень привычек, которые, по мнению медиков, защищают от онкологии.





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