Ученые назвали продукт, который защитит от рака молочной железы

Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов рака у женщин. Исследования показывают, что некоторые продукты могут помочь снизить риск развития этого заболевания. Одним из таких продуктов является брокколи, богатая сульфорафаном – мощное противораковое соединение.

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Сульфорафан – это изотиоцианат, содержащийся в крестоцветных овощах, таких как брокколи, цветная капуста, капуста и брюссельская капуста. Он является мощным антиоксидантом и обладает противораковыми свойствами.

Как сульфорафан снижает риск рака молочной железы

Антиоксидантное действие Сульфорафан нейтрализует свободные радикалы, которые могут повредить ДНК клеток и привести к развитию рака.

Антипролиферативное действие Сульфорафан может замедлить рост раковых клеток молочной железы.

Антиангиогенное действие: Сульфорафан может предотвратить образование новых кровеносных сосудов, питающих раковые опухоли.

Гормональное действие: Сульфорафан может влиять на уровень эстрогенов, играющих роль в развитии рака молочной железы.

Детоксикация: Сульфорафан может помочь организму вывести канцерогенные вещества.

Многие исследования показали, что употребление брокколи и других крестоцветных овощей связано со снижением риска рака молочной железы. Например, исследование, опубликованное в Journal of the National Cancer Institute, показало, что женщины, употреблявшие больше крестоцветных овощей, имели на 17% более низкий риск развития рака молочной железы.

Сколько брокколи нужно употреблять

Рекомендованная суточная дозировка сульфорафана составляет около 50-100 мг. Одна чашка сырой брокколи содержит около 11 мг сульфорафана.

Как увеличить потребление сульфорафана

Ешьте брокколи в разных формах: сырую, вареную, на пару или жареную.

Добавляйте брокколи к салатам, супам, рагу и другим блюдам.

Выбирайте брокколи с ярко-зелеными соцветиями, поскольку они содержат больше сульфорафана.

Готовьте брокколи на пару или ешьте сырым, поскольку это помогает сохранить сульфорафан.

Другие полезные продукты

Помимо брокколи другие продукты также могут помочь снизить риск рака молочной железы:

Крестоцветные овощи: Цветная капуста, капуста, брюссельская капуста.

Соя: Содержит изофлавоны, которые могут оказывать противораковое действие.

Зеленый чай: Содержит антиоксиданты, которые могут защитить от рака.

Фрукты и овощи: Богатые витаминами, минералами и антиоксидантами.

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