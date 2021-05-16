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Ученые назвали продукт, который снижает риск рака на 45%

Исследования показали, что люди, которые ежедневно ели грибы, имели меньший риск развития онкологии по сравнению с теми, кто не ел

сегодня, 03:20
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Института рака штата Пенсильвания провели исследование, в результате которого выяснили, что ежедневное употребление в пищу грибов, снижает риск развития раковых заболеваний. Об этом сообщает профильное издание Green Post.

Ученые назвали продукт, который снижает риск рака на 45%

Онкологическое заболевание - фото из открытых источников

Во время исследования, специалисты проанализировали данные более 19 тысяч человек и выучили взаимосвязь между приемом в пищу грибов и развитием онкологии. В результате оказалось, что те люди, которые каждый день ели этот продукт, имели меньший риск заболеть раком, чем те добровольцы, которые не ели. Отмечается, что съедание даже 18 граммов грибов ежедневно снижает вероятность заболевания на 45%. 

Со слов ученых, в грибах содержится эрготионеин, который является мощным антиоксидантом, способным защищать клетки. Кроме того, этот продукт богат на витамины полезные вещества. 

Во время изучения видов онкологических заболеваний, ученые отметили сильную связь с раком молочной железы, поскольку люди, которые регулярно ели грибы, имели более низкий риск заболеть раком. Однако, это могло быть связано с тем, что большинство исследований не включали другие виды онкологии. 

Специалисты отметили, что проведенное исследование полезно для дальнейшего изучения защитных эффектов грибов и разработки диет, которые помогут предотвратить рак. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что от здоровья кишечника зависит состояние нашего организма, поэтому нужно беречь и защищать этот орган от различных недугов. Китайские исследователи определили овощи, которые способны сократить риск развития рака кишечника. 


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Источник: https://greenpost.ua/news/vcheni-nazvaly-produkt-yakyj-znyzhuye-ryzyk-raku-na-45-i32062
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