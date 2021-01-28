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Сыр бри защищает от рака кожи

Для изготовления Бри используется коровье молоко, сычужный фермент и плесень

сегодня, 02:55
Автор:

Ольга Чародий

К такому выводу пришли ученые, исследовавшие влияние продукта на организм человека.

Сыр бри защищает от рака кожи

Сыр (фото из открытых источников)

Сыр Бри, названный в честь одноименного французского города, содержит в своем составе благородную плесень, споры которой способствуют выработке гормона меланина в теле человека, который, в свою очередь, служит для защиты кожи от ультрафиолетового излучения и профилактики кожных заболеваний, в том числе и злокачественных.

Кроме этого, сыр бри не содержит лактозы и показан людям, имеющим аллергию на данный компонент молочных продуктов. В то же время бри богат аминокислотами, полезными бактериями и минералами

Также в ходе исследования выяснилось, что сыр бри богат кальцием и его регулярное употребление предотвращает развитие кариеса.

Однако медики предупреждают, что превышение суточный нормы сыра может вызвать дисбактериоз.

Напомним, зимой, чаще всего, человеку не хватает витаминов. Недостаток солнца,  фруктов можно восполнить употребляя в зимнее время бруснику. В зимний период эксперты рекомендуют регулярно употреблять бруснику. Ягода считается одной из самых полезных. В ее составе есть, витамины группы A, В, С, РР, железо, марганец, флавоноиды, дубильные соединения. Всего 100г ягод   покрывают суточную потребность человека в витаминах и микроэлементах. Брусника обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действием.

Ее регулярное употребление благотворно влияет на профилактику образования склеротических бляшек в сосудах, воздействует на возбудителей инфекционных заболеваний, снижает риск развития рака и уменьшает показатели артериального давления.


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Источник: https://www.alti.pro/
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