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Рак почек: какой фрукт защитит от болезни

Один фрукт поможет снизить риск развития рака почек

сегодня, 17:44
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Кречмаровская Наталия

Рак почек – это серьезное заболевание, которое может поражать людей всех возрастов. Хотя генетические факторы и образ жизни играют немаловажную роль, исследования показывают, что определенные продукты могут иметь защитный эффект. Одним из таких продуктов являются яблоки, богатые флавоноидами – мощные антиоксиданты.

Рак почек: какой фрукт защитит от болезни

Фрукты. Иллюстративное фото

Яблоки содержат многочисленные биологически активные соединения, такие как флавоноиды, кверцетин и другие антиоксиданты. Эти соединения могут помочь защитить клетки почек от повреждения и снизить риск развития рака.

Как яблоки защищают почки

Антиоксидантное действие: Флавоноиды и кверцетин помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить ДНК клеток почек и привести к развитию рака.

Противовоспалительное действие: Хроническое воспаление может увеличить риск рака почек. Яблоки обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в почках.

Детоксикация: Яблоки могут помочь организму вывести токсины, которые могут повредить клетки почек.

Антипролиферативное действие: Некоторые исследования показывают, что флавоноиды в яблоках могут замедлить рост раковых клеток почек.

Чтобы увеличить потребление яблок, их можно употреблять в сыром виде, так они максимально полезны. Также яблоки можно добавлять в салаты, йогурты и другие блюда. Можно употреблять яблочный сок, но без добавления сахара.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какой продукт защитит от рака крови. Исследования показывают, что некоторые продукты могут помочь снизить риск развития рака крови. Одним из таких продуктов является свекла.




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