Пять ранних признаков опухоли мозга, которые нельзя игнорировать

Опухоли головного мозга – одно из самых сложных онкологических заболеваний, которое может развиваться без явных симптомов. По данным Национального канцер-реестра, в Украине показатель заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга составляет 4,8 случая на 100 тысяч населения. Кроме того, эти новообразования составляют около 9% всех случаев рака. Доктор медицинских наук Ромина Дибра назвала пять ключевых признаков, которые могут свидетельствовать о наличии опухоли мозга.

Ранние признаки опухоли мозга. Фото из открытых источников

Головные боли

По словам Дибры, одна из самых распространенных жалоб пациентов с опухолью мозга – это головная боль, но большинство людей не воспринимают этот симптом серьезно. Медик предупреждает, что головная боль, связанная с опухолью, отличается от обычной. Он постепенно усиливается, становится более интенсивным утром или во время физических нагрузок и может сопровождаться тошнотой, рвотой, расстройствами зрения или даже ночными пробуждениями из-за боли.

Судороги

Судороги – это еще один тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Исследования показывают, что до 80% людей с опухолью мозга испытывают судороги или приступы. Они могут проявляться как едва заметные подергивания отдельных мышц, так и серьезные генерализованные приступы, охватывающие все тело. Судороги часто возникают внезапно и без очевидных причин, поэтому их появление требует немедленной консультации с врачом.

Сонливость

Повышенная сонливость и общая утомляемость могут быть также симптомами рака мозга. Нарушение кровоснабжения и повышенное давление в черепе могут вызвать постоянное чувство истощения даже после полноценного сна. В некоторых случаях сонливость может перейти в потерю сознания, что является серьезной причиной срочного медицинского обследования.

Тошнота

Если тошнота и рвота не связаны с отравлением или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, они могут являться ранним признаком опухоли мозга. Доктор Дибра отмечает, что этот симптом часто появляется вместе с другими нарушениями, такими как головокружение или ухудшение координации. Особое внимание следует обратить на приступы тошноты, обостряющиеся при изменении положения тела или резких движениях головы.

Проблемы со зрением

Пациенты могут жаловаться на затуманенное зрение, потерю периферического зрения или появление плавающих фигур в поле зрения. В некоторых случаях опухоли могут влиять на цветопередачу или размер объектов. Такие симптомы могут значительно усложнять повседневную жизнь, поэтому важно как можно скорее обратиться к офтальмологу, который сможет оценить необходимость консультации с неврологом.

Остальные симптомы зависят от локализации опухоли мозга

Помимо этих пяти основных симптомов проявления рака, они могут зависеть от его расположения в мозге:

Лобная доля – изменения личности, нарушение двигательной активности.

– изменения личности, нарушение двигательной активности. Теменная доля – проблемы с речью, письмом, чтением.

– проблемы с речью, письмом, чтением. Височная доля – кратковременная потеря памяти, проблемы со слухом.

– кратковременная потеря памяти, проблемы со слухом. Затылочная часть – нарушение зрения, трудности с распознаванием цветов и размеров предметов.

Ранние признаки опухоли головного мозга могут быть неспецифическими, поэтому легко спутать их с менее опасными состояниями. Однако, если такие симптомы появляются регулярно, усиливаются или сочетаются между собой, следует немедленно обратиться к врачу. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем более эффективным может быть лечение.

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